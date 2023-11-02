Оборонка РФ — "колос на глиняних ногах": екс-інженер ракетного заводу в Пермі виїхала до США

За словами Євгенії Ільїних, ексінженера НВО "Іскра", що випускає компоненти для ракет "Булава", "Баргузин" і "Буревісник", менеджмент працює з такою установкою, щоб зробити хоч що-небудь. "Все одно нікуди не полетить, а лежатиме 20 років" до утилізації.

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Російська оборонна промисловість — "колос на глиняних ногах", який не може, попри запевнення кремлівської влади, запропонувати ЗС РФ по-справжньому сучасні озброєння. Таку думку про стан російського ВПК висловила Євгенія Ільїних, колишній інженер-конструктор пермського НВО "Іскра", який, до всього іншого, випускає двигуни для ракет стратегічного призначення. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Завод "Іскра" також виробляє соплові блоки та інші компоненти стратегічних ракет для армії РФ, які можуть нести ядерні боєголовки: "Булава", "Баргузин" і "Буревісник" (ракета з двигуном на ядерному паливі).

За словами Євгенії Ільїних, за нові системи видають модифіковані зразки радянських часів, або ж запускають нереалізовані проєкти, подібні до "Буревісника" з ядерним двигуном. Під час випробувань останньої 2019 року в селищі Ненокса Архангельської області загинули люди.

"Це повністю прогнилий апендикс кремлівського режиму", — заявила Ільїних, пояснивши, що створювався ВПК не для випуску якісної продукції, а щоб під приводом держтаємниці красти гроші.

За її словами, корупційні схеми розподіляються з самого верху й аж до самих виробничих цехів. Продукція, яка перебуває на озброєнні Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), приймалася з браком, і є небезпечною насамперед для самих російських солдатів.

Менеджмент працює з такою установкою, що потрібно зробити хоч що-небудь, бо "все одно нікуди не полетить, а лежатиме 20 років десь на складі або стоятиме в шахті" до утилізації. Водночас є й винятки.

"Це вироби, про які відомо, що вони підуть на випробування", — пояснила Ільїних, уточнивши, що з них здувають пилинки та ретельно контролюють.

Промисловість для стратегічних озброєнь РФ сяк-так розвивається, і частина коштів — навіть з урахуванням корупції — все ж таки йде за призначенням. Однак "ядерний щит", про який часто заявляє Кремль, не настільки могутній і бездоганний, як це намагаються уявити.

Ракети "Булави", 8 К 98 П, "Баргузин", "Буревісник"

Ільїних пояснила, що будь-яка ракета проходить безліч тестувань, а кожен запуск ракет "Булави", які наразі встановлені на підводних човнах класу "Борей", надзвичайно складна процедура. На сьогодні було приблизно 40 таких запусків, за словами колишнього інженера російського заводу.

Виписка з трудової книжки Євгенії Ільїних з відмітками про прийняття на роботу в НВО "Іскра"

"Це просто неймовірна операція, на яку витрачається величезна кількість часу. Щоб просто запустити ракету, яка в реальному житті має запускатися натисканням кнопки", — пояснила вона, зазначивши, що в реальних умовах "такої можливості, якщо що, просто не буде".

Низка розробок, які подаються як нові, такі як "Тополь-М", насправді зовсім не такі.

"Якщо ви подивитеся їхні креслення, то відразу згадайте ракету 8 К 98 П, розроблену за радянських часів", — зазначила Ільїних.

Приблизно та сама історія з "Баргузином" — по суті, це радянська залізнична ракета 15Ж44 "Молодець".

Своєю чергою, проєкт ракети "Буревісник" запускали на багатьох заводах, у т.ч. на пермській "Іскрі".

"...передбачається, що вона має літати в різних шарах атмосфери з різною щільністю, відповідно, потрібне якесь універсальне сопло, — зазначила Ільїних. — На це було покладено дуже багато сил, але реалізувати так і не змогли".

Пуск ракети "Булава"

Вона згадала і про інші проблеми, зокрема пов'язані з масовими характеристиками.

Для того, щоб ракета "Буревісник" летіла, закладено "якісь нереальні вимоги". Наприклад, потрібен високоякісний сплав сталі, в індексі якої близько 35 літер. Цей "суперкрутий сплав" можуть отримати тільки в одному інституті й у вкрай невеликій кількості.

"Ідея "Буревісника", можливо, і прогресивна, але на практиці, коли я розмовляла про це з людьми, всі в один голос іржали. У нас навіть був такий прикол: є вираз "сміятися після слова "лопата", а в нас було "сміятися після слова "Буревісник", — пояснила колишній інженер "Іскри".

З її слів, усе, чим живе путінська пропаганда, — просто вдосконалені розробки часів союзу.

Проти НВО "Іскра" ввели санкції тільки в червні 2023 року. Однак на роботу заводу це особливо не вплинуло, оскільки все необхідне завозять через Казахстан та інші країни, із цим проблем не спостерігається, зазначила Ільїних.

Колишня співробітниця заводу не знімає з себе відповідальності.

"Я свою відповідальність теж відчуваю — не тільки як людина, яка 4 роки пропрацювала на "Іскрі", а як людина, яка в принципі жила і працювала в Росії", — пояснила вона.

У 2014 році Ільїних звільнилася з підприємства в Пермі та переїхала до США, здійснивши трансперехід. Їй хочеться, щоб у РФ усе налагодилося.

Євгенія Ільїних у США

"Щоб склалося нормальне громадянське суспільство, толерантне і до таких людей, як я, суспільство, яке зможе взяти на себе відповідальність за злочини, що сталися", — додала вона.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ISW, російські війська почали застосовувати нові розумні бомби з "лазерним і супутниковим наведенням".

Також повідомлялося, що російські ракетні заводи отримують компоненти ракет "Кинджал" з ЄС. Сім'я ж головного ракетника живе у Швеції, про це йдеться в журналістському розслідуванні The Insider.