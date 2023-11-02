ВС РФ прячут технику на оккупированных территориях: в Воздушных силах ответили, почему (видео)

Спикер Юрий Игнат объяснил, что так враг реагирует на определенное изменение на фронте. Также военный рассказал, чего ожидать от оккупантов, когда Украина получит F-16.

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Российские оккупанты прячут свою технику как можно дальше от линии фронта после поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в эфире телемарафона 2 ноября рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Если появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать — это очевидно", — сказал он.

Военнослужащий объяснил, что ВС РФ выводят свою технику и вооружение из зоны потенциального поражения. Таким образом они пытаются спасти ее от вероятных атак Сил обороны.

"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так произошло и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и дальше. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника на ту или иную глубину боевых действий, то противник будет на это реагировать", — отметил Игнат.

Он предположил, что подобным образом вражеские войска отреагируют и на поставку в Украину истребителей F-16. По словам представителя Воздушных сил, они будут способны с воздуха противодействовать вражеской авиации. В частности, F-16 будут представлять опасность для примерно семи российских самолетов, которые сейчас сбрасывают управляемые авиабомбы в Луганской области.

"Противодействие нужно, и, чтобы оно состоялось, нужно иметь определенные средства. Такие, как F-16 в частности для воздушных целей", — добавил Игнат.

Напомним, 17 октября Силы обороны ударили по российским вертолетам, размещенным на захваченных аэродромах в Луганске и Бердянске. Уже 19 октября появились спутниковые снимки, которые свидетельствовали об уменьшении количества вражеской авиации в Бердянске.

Уже 30 октября военный аналитик опубликовал свежие снимки. На них видно, что с аэродрома в Бердянске "исчезли" более 20 вертолетов российских оккупантов.