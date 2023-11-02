Во Франции провели испытательные стрельбы новой версии противокорабельной ракеты Exocet (видео)

Exocet MM40 Block 3с имеет существенное преимущество в сравнении с ракетами того же класса. Несмотря на небольшую дальность, она способна очень низко проходить над поверхностью моря, поэтому практически недосягаема для перехвата.

Related video

Французские ВМС отчитались об успешном испытательном пуске дозвуковой противокорабельной ракеты нового поколения Exocet MM40 Block 3с от компании MBDA. Запуск ракеты осуществили с борта фрегата Alsace. Об этом сообщила пресс-служба компании MBDA в Twitter.

В пресс-релизе компании сказано, что Block 3с — последнее поколение противокорабельных ракет линейки Exocet. Они достаточно универсальны, поскольку могут быть установлены на различные платформы включая надводные корабли, подводные лодки, быстрые реактивные самолеты, вертолеты и береговые батареи и т.д.

Среди усовершенствований разработчики отмечают систему наведения ракеты, которая была доработана с учетом новейших оперативных требований противокорабельной войны. Утверждается, что Exocet MM40 Block 3с способна эффективно поражать цели в сложных условиях радиоэлектронного противодействия.

Важно

Шесть установок в месяц: во Франции утроили производство САУ Caesar

"В этой новейшей ракете применена новая технология искателя и разработаны новые алгоритмы, отвечающие самым современным оперативным требованиям противокорабельной войны", — говорится в сообщении.

Что известно о французской Exocet

Ракета Exocet нового поколения является единственной в своей линейке, где установлен турбореактивный двигатель. Из-за этого она имеет увеличенную дальность пуска до 180 км. По сравнению с предшественницей — MM40 Block 2 — она имеет те же габариты: длина — 5,78 м, размах крыла — 1,13 м, диаметр 348 мм. Однако вес боеприпаса ниже на 110 кг и составляет 780 кг без боевой части.

Ракета развивает скорость в 0,93 Маха (1140 км/ч), при этом масса боеголовки достигает 165 кг.

Несмотря на относительно малую дальность, как для ракет такого класса, Exocet MM40 Block 3с имеет одно важное преимущество — благодаря твердотопливному маршевому двигателю она способна буквально скользить по водной поверхности на расстоянии в 1 метр. Таким образом перехват новой Exocet практически невозможен.

Ранее сообщалось, 26 июня во Франции успешно прошло первое испытание нового образца гиперзвукового глиссадного аппарата VMaX. В Минобороны страны отметили, что в перспективе аппарат может быть установлен на кораблях ВМС страны в качестве элемента противоракетной обороны.