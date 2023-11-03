ВС РФ атаковали Харьковскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, ВС РФ атаковали область беспилотниками. В результате обстрела вспыхнул пожар.

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В ночь на 3 ноября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Харьков и Харьковскую область. Об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в одном из районов Харькова есть попадания по гражданским объектам.

"Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", — написал Терехов.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты атаковали регион беспилотными летательными аппаратами. Он подтвердил информацию об ударах по гражданской инфраструктуре в Харькове, а также сообщил о "прилетах" в Харьковском районе.

По словам чиновника, данных о жертвах обстрела пока не поступало.

Напомним, 1 ноября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в течение суток оккупанты атаковали более сотни населенных пунктов в 10 регионах Украины. Это наибольшее количество городов и сел, которые попали под вражеский обстрел в 2023 году.

Ранее, 31 октября, СМИ указали на то, что Российская армия снова начинает обстреливать электростанции и объекты критической инфраструктуры. По данным журналистов, сейчас у войск РФ есть сотни ракет и дронов.