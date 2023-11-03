ЗС РФ атакували Харківську область: є влучання по цивільній інфраструктурі

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, ЗС РФ атакували область безпілотниками. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

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У ніч на 3 листопада Збройні сили Російської Федерації обстріляли Харків і Харківську область. Про це написав мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що в одному з районів Харкова є влучання по цивільних об'єктах.

"Ворог б'є по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільних об'єктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятувальники. Про постраждалих інформація уточнюється", — написав Терехов.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти атакували регіон безпілотними літальними апаратами. Він підтвердив інформацію про удари по цивільній інфраструктурі в Харкові, а також повідомив про "прильоти" в Харківському районі.

За словами чиновника, даних про жертви обстрілу поки не надходило.

Нагадаємо, 1 листопада міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що протягом доби окупанти атакували понад сотню населених пунктів у 10 регіонах України. Це найбільша кількість міст і сіл, які потрапили під ворожий обстріл у 2023 році.

Раніше, 31 жовтня, ЗМІ вказали на те, що Російська армія знову починає обстрілювати електростанції та об'єкти критичної інфраструктури. За даними журналістів, зараз у військ РФ є сотні ракет і дронів.