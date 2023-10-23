Було кілька пожеж: в ДСНС розповіли деталі удару по складу "Нової пошти" під Харковом (відео)

Дві російські ракети С-300 влучили у будівлю термінала, спричинили пожежу та руйнування конструкцій. Рятувальники розуміли, що буде багато жертв.

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В ніч на 21 жовтня ЗС РФ вдарили двома ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти", розташованому неподалік від східної околиці Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло шестеро чоловіків віком від 21 до 31 року, проінформувала компанія, співробітників якої убила Росія. Речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що внаслідок ракетного удару займання відбулось відразу у кількох місцях, а людей рятували свідки події та пожежники. Про деталі ситуації речник розповів у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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Дві ракети ЗРС С-300: з'явилися кадри атаки РФ по терміналу "Нової пошти" під Харковом (фото, відео)

За слів речника, перші машини рятувальників прибули з найближчих населених пунктів, розташований неподалік від термінала у Коротичах. Пізніше до них долучились команди ДСНС з Харкова. Всього на місці російського злочину працювало дев'ять машин та 50 рятувальників.

Ракети С-300 ЗС РФ, вдаривши по "Новій пошті", спричинили кілька осередків займання, пояснив Василенко. Зокрема, загорілись посилки всередині будівлі термінала, дах, вантажівка. Конструкції споруди отримали значні пошкодження. Крім того, повністю пробитий дах, сказав він.

Свідки події, а також лікарі та рятувальники, намагались виявити постраждалих і надати їм допомогу — винести у безпечне місце, врятувати від ран. Однак вже у перші хвилин було зрозуміло, що "у споруді є багато постраждалих і загиблих". Також вогонь пошкодив дев'ять машин: "сім вантажівок та два напівпричепи".

Атака на термінал "Нової пошти": що відомо

Зазначимо, удар РФ по передмістю Харкова відбувся в ніч з 21 на 22 жовтня 2023 року. Росіяни запустили дві ракети С-300 з території Бєлгородської області, розташованого за 30 км від обласного центру.

Ракети влучили прямим наведенням по терміналу "Нової пошти" в місті Коротичі. Згідно з заявою Харківської обласної прокуратури, загинуло шість осіб, поранено — 17: про нового пораненого повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Зі слів Чубенка, опізнання в кількох випадках було ускладненим, оскільки люди "перебували в епіцентрі влучання російської ракети" і "деяких із них візуально неможливо було упізнати". У таких випадках застосували ДНК-експертизу, зазначив речник.

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена усіх загиблих та оголосила жалобу. Також у заяві компанії вказується, що ракети прилетіли відразу після оголошення сигналу повітряної тривоги, тому у людей не було часу, щоб добігти до укриття.

Нагадуємо, в ніч на 23 жовтня ЗС РФ запустило по Україні групу дронів-камікадзе Shahed-136, які загрожували південним та центральним областям. Ще одна атака відбулась напередодні, 22 жовтня. Зокрема, російські ударні безпілотники загрожували Київській області: ворог використав пристрої невстановленого типу.