ВСУ продвинулись в районе Клещиевки и на левом берегу Херсонской области, – ISW (карты)

По данным американских аналитиков, украинские военные продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и добились подтвержденных успехов.

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Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области, а также на левом берегу Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 ноября.

Сообщается, что 2 ноября украинские военные продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и добились подтвержденных успехов. Так, геолокированные кадры говорят о продвижении украинцев к северо-востоку от железнодорожной линии в районе Клещиевки.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Как отмечают аналитики, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы продолжили наступательные действия к югу от Бахмута. Кроме того, российский военный блогер сообщил, что ВСУ прорывают российскую оборону к востоку от Андреевки.

В отчете также говорится, что Силы обороны Украины сохраняют позиции и продолжают наступательные операции на левом берегу Херсонской области.

По словам российских военных блогеров, украинские войска продвинулись в районе села Крынки, что к северо-востоку от Херсонской области. Еще одни российский блогер заявил, что ВСУ продвинулись возле Крынок, однако ВС РФ якобы удалось их отбросить.

В свою очередь украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что украинцы сохраняют позиции в районе Крынок.

Карта боев в Херсонской области Фото: ISW

Напомним, что согласно отчету ISW от 1 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, готовятся к еще одной волне наземных атак на позиции Сил обороны Украины в районе Авдеевки.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью от 2 ноября отметил, что Кремль вынужден действовать в соответствии с пропагандистскими месседжами, которые распространяет среди собственного населения. Поэтому ВС РФ положат еще не один десяток россиян, чтобы захватить Авдеевку.