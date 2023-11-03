Корректировал вражеский огонь: военного ВСУ посадили на 15 лет за решетку (фото)

Суд признал мужчину виновным в государственной измене. Следствие установило, что военный предоставлял координаты портовой инфраструктуры Никополя, которую пытался уничтожить враг.

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В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы военнослужащего ВСУ, который работал на врага. Мужчина корректировал вражеские удары по прифронтовой территории на юге Днепропетровской области. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что он проходил служба в одной из воинских частей ВСУ. Работая на врага мужчина наводил удары по портовой инфраструктуре Никополя. Кроме того, военный должен был узнать и передать оккупантам локации подразделений ВСУ вблизи акватории р. Днепр.

"Впрочем, военные контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. Это позволило провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности Сил обороны от обстрелов из российских "Градов", ствольной артиллерии и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Задержание российского агента Фото: СБУ

По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник ФСБ после начала полномасштабного вторжения России. Также сообщается, что мать злоумышленника проживает во временно оккупированном Энергодаре и общается с ФСБ.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с ноября в украинской службе безопасности сообщили, что задержали российского агента, который устроился на работу в Запорожскую ОГА. Злоумышленник пытался через серверы учреждения узнать информацию о дислокации украинских войск и оборонных закупках.

Также недавно в Харьковской области разоблачили владелицу салона красоты, которая работала на российскую спецслужбу. Женщина узнавала информацию о передвижении украинских военных у клиентов и передавала их ФСБ.