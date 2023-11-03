Коригував ворожий вогонь: військового ЗСУ посадили на 15 років за ґрати (фото)

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді. Слідство встановило, що військовий надавав координати портової інфраструктури Нікополя, яку намагався знищити ворог.

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В Україні засудили до 15 років позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ, який працював на ворога. Чоловік коригував ворожі удари по прифронтовій території на півдні Дніпропетровської області. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

У СБУ зазначають, що він проходив службу в одній з військових частин ЗСУ. Працюючи на ворога чоловік наводив удари по портовій інфраструктурі Нікополя. Окрім того, військовий мав дізнатися та передати окупантам локації підрозділів ЗСУ поблизу акваторії р. Дніпро.

"Втім, військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів з російських "Градів", ствольної артилерії та дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Затримання російського агента Фото: СБУ

За даними слідства, чоловіка завербував співробітник ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також повідомляється, що мати зловмисника проживає у тимчасово окупованому Енергодарі та спілкується із ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з листопада в українській службі безпеки повідомили, що затримали російського агента, який влаштувався на роботу до Запорізької ОВА. Зловмисник намагався через сервери установи дізнатися інформацію про дислокацію українських військ та оборонні закупівлі.

Також нещодавно у Харківській області викрили власницю салону краси, яка працювала на російську спецслужбу. Жінка дізнавалася інформацію про пересування українських військових у клієнтів та передавала їх ФСБ.