Уменьшили потери: инженеры ВСУ показали, как применяют высокие технологии на войне (видео)

По словам воинов 14-й ОМБр, на фронте постоянно продолжается гонка вооружений и задача украинской стороны — превзойти противника и нанести ему максимальный урон, но чтобы это было менее затратно.

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3 ноября в Украине ежегодно отмечается День инженерных войск. Последние практически 2 года представители этого вида деятельности делают все, чтобы справиться с российской агрессией. В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого рассказали подробнее о своих изобретениях.

Отмечается, что все, что удалось сделать Княжеским инженерам, уже принесло немало беды и потерь противнику. Они не собираются останавливаться на достигнутом, пока цель не будет выполнена.

"Это наверное первая война после Второй мировой, в которой используется такое большое количество роботизированной техники и высоких технологий. Сейчас это отыгрывает возможно не ключевую роль, но достаточно высокую и весомую, как минимум на стратегическом уровне. Высокие технологии, РЭБы, связь, разведка и тому подобное", — рассказывает один из инженеров Владимир.

По его словам, противник подготовился к войне и собрал огромное количество высоких технологий, поэтому задача украинской стороны была в том, чтобы не только догнать его, но и сделать что-то более мощное и дешевле, ведь времени практически не было.

Другой инженер 14-й ОМБр рассказал, что первая мысль была в том, чтобы использовать боеприпасы с максимальной эффективностью, при этом сделать их стоимость ниже. Еще одним условием стало быстрое производство, едва ли "не в полевых условиях".

Была собрана команда для создания антиРЭБ средств, чтобы была возможность продолжать вести разведку. В результате потери противника регулярно растут, но при этом используется меньшее количество боеприпасов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как это работает в действии.

"Цену артиллерийского боеприпаса нельзя сравнить с ценой FPV-дрона или Mavics, но эффективность превышает любые мыслимые и немыслимые военные расчеты. Никто не был готов, что это станет эффективным оружием на войне. Мы при помощи этих коптеров и других разработок уменьшили наши потери живой силы, повысили эффективность подразделений", — рассказывает воин Юрий.

При этом, так как параллельно с боевыми действиями ведется гонка вооружения, на каждое украинское изобретение оккупанты пытаются придумать противодействие, противника нельзя назвать слабым.

Инженерам удается ежемесячно производить около 1000 боеприпасов в месяц, а также практически 300 антиРЭБ-систем. Также было отмечено, что украинские военные работают круглые сутки, ведь противник может действовать даже посреди ночи. Находят врага глубоко в тылу и не дают совершить задуманные планы.

Напомним, 2 ноября сообщалось, что западные эксперты назвали средства для прорыва ВСУ российской обороны. По словам обозревателя Джона Феррари, в украинской армии необходимо создать бронетанковые дивизии, состоящих из бригад танков и БМП, артиллерийской бригады, бригады материально-технического обеспечения, а также инженерных подразделений и ПВО.