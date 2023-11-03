Зменшили втрати: інженери ЗСУ показали, як застосовують високі технології на війні (відео)

За словами воїнів 14-ї ОМБр, на фронті постійно тривають перегони озброєнь, і завдання української сторони — перевершити супротивника і завдати йому максимальної шкоди, але щоб це було менш затратно.

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3 листопада в Україні щорічно відзначається День інженерних військ. Останні майже 2 роки представники цього виду діяльності роблять усе, аби впоратися з російською агресією. У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого розповіли детальніше про свої винаходи.

Зазначається, що все, що вдалося зробити Князівським інженерам, уже принесло чимало лиха та втрат противнику. Вони не збираються зупинятися на досягнутому, доки мету не буде виконано.

"Це, напевно, перша війна після Другої світової, в якій використовується така велика кількість роботизованої техніки і високих технологій. Зараз це відіграє можливо не ключову роль, але досить високу і вагому, як мінімум на стратегічному рівні. Високі технології, РЕБи, зв'язок, розвідка тощо", — розповідає один з інженерів Володимир.

За його словами, противник підготувався до війни і зібрав величезну кількість високих технологій, тож завдання української сторони полягало в тому, щоб не лише наздогнати його, а й зробити щось потужніше і дешевше, адже часу практично не було.

Інший інженер 14-ї ОМБр розповів, що перша думка була в тому, щоб використовувати боєприпаси з максимальною ефективністю, водночас зробити їхню вартість нижчою. Ще однією умовою стало швидке виробництво, ледь "не в польових умовах".

Було зібрано команду для створення антиРЕБ засобів, щоб була можливість продовжувати вести розвідку. У результаті втрати противника регулярно зростають, але при цьому використовується менша кількість боєприпасів. На опублікованих кадрах можна побачити, як це працює в дії.

"Ціну артилерійського боєприпасу не можна порівняти з ціною FPV-дрона або Mavics, але ефективність перевищує будь-які мислимі і немислимі військові розрахунки. Ніхто не був готовий, що це стане ефективною зброєю на війні. Ми за допомогою цих коптерів та інших розробок зменшили наші втрати живої сили, підвищили ефективність підрозділів", — розповідає воїн Юрій.

При цьому, оскільки паралельно з бойовими діями ведуться перегони озброєння, на кожен український винахід окупанти намагаються придумати протидію, противника не можна назвати слабким.

Інженерам вдається щомісяця виробляти близько 1000 боєприпасів на місяць, а також практично 300 антиРЕБ-систем. Також було зазначено, що українські військові працюють цілодобово, адже противник може діяти навіть посеред ночі. Знаходять ворога глибоко в тилу і не дають здійснити задумані плани.

Нагадаємо, 2 листопада повідомлялося, що західні експерти назвали засоби для прориву ЗСУ російської оборони. За словами оглядача Джона Феррарі, в українській армії необхідно створити бронетанкові дивізії, які складатимуться з бригад танків і БМП, артилерійської бригади, бригади матеріально-технічного забезпечення, а також інженерних підрозділів і ППО.