Жена генерала ВС РФ Теплинского изменяет ему с братом, — СМИ (фото)

Пока мужчина руководит оккупантами в Украине, Наталья Теплинская общается в соцсетях с его братом. Журналисты предполагают, что переписка с "пикантными" фото продолжается между россиянами уже не первый год.

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В России назначили нового командующего группировкой "Днепр", действующей на Херсонщине, — генерал-полковника Михаила Теплинского. 4 ноября в "РБК-Украина" опубликовали переписку его жены, полученную от неназванных источников.

Журналисты объяснили, что страница Натальи Теплинской в соцсетях была взломана. Как и ожидалось, на ней удалось найти интересные подробности — в переписках. Оказалось, что женщина вела неоднозначные разговоры с братом своего мужа Дмитрием.

Фото семьи Теплинского Фото: РБК-Украина

"Ему на протяжении всей жизни никак не удается выйти из тени известного в армии РФ родственника", — отметили в СМИ.

Фото Дмитрия Теплинского Фото: РБК-Украина

Обнародованная часть переписки показывает, что, пока Теплинский работал над захватом украинских земель, его жена и брат несколько сблизились. На скриншотах видно, что Дмитрий делился с Натальей пикантными фотографиями, а она просила его, чтобы все оставалось тайной. Россияне, очевидно, взаимно поддерживали флирт.

Переписка между Натальей и Дмитрием Фото: РБК-Украина

Переписка между Натальей и Дмитрием Фото: РБК-Украина

"Судя по этим перепискам, можно предположить, что такие отношения "пара" поддерживает уже не первый год. И в таком случае возникает вопрос, а своих ли детей воспитывает генерал Михаил Теплинский", — добавили в медиа.

Напомним, в британском Минобороны предполагали, что назначение Михаила Теплинского командующим войсками "Днепр" свидетельствует об усилении давления на российских оккупантов.

Из отчета ISW от 3 ноября стало известно, что российские командиры продают своих подчиненных в ЧВК. Сообщалось, что цена одного мобилизованного россиянина составляет всего 272 доллара.