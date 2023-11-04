Дружина генерала ЗС РФ Теплинського зраджує йому з братом, — ЗМІ (фото)

Поки чоловік керує окупантами в Україні, Наталія Теплинська спілкується у соцмережах з його братом. Журналісти припускають, що листування з "пікантними" фото триває між росіянами вже не перший рік.

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У Росії призначили нового командувача угрупуванням "Дніпро", що діє на Херсонщині, — генерал-полковника Михайла Теплинського. 4 листопада в "РБК-Україна" опублікували листування його дружини, отримане від неназваних джерел.

Журналісти пояснили, що сторінка Наталії Теплинської у соцмережах була зламана. Як і очікувалось, на ній вдалося знайти цікаві подробиці — у листуваннях. Виявилося, що жінка вела неоднозначні розмови з братом свого чоловіка Дмитро.

Фото родини Теплинського Фото: РБК-Україна

"Йому протягом усього життя ніяк не вдається вийти з тіні відомого в армії РФ родича", — зазначили у ЗМІ.

Фото Дмитра Теплинського Фото: РБК-Україна

Оприлюднена частина листування показує, що, поки Теплинський працював над захопленням українських земель, його дружина та брат дещо зблизилися. На скриншотах видно, що Дмитро ділився з Наталією пікантними фотографіями, а вона просила його, щоб усе залишалось таємницею. Росіяни, очевидно, взаємно підтримували флірт.

Листування між Наталією та Дмитром Фото: РБК-Україна

Листування між Наталією та Дмитром Фото: РБК-Україна

"Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки "пара" підтримує вже не перший рік. І в такому разі постає запитання, а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський", — додали у медіа.

Нагадаємо, у британському Міноборони припускали, що призначення Михайла Теплинського командувачем військ "Дніпро" свідчить про посилення тиску на російських окупантів.

Зі звіту ISW від 3 листопада стало відомо, що російські командири продають своїх підлеглих у ПВК. Повідомлялося, що ціна одного мобілізованого росіянина складає лише 272 долари.