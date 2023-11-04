Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дружина генерала ЗС РФ Теплинського зраджує йому з братом, — ЗМІ (фото)

Михайло Теплинський, Теплинський
Фото: Відкриті джерела | Михайло Теплинський очолює угрупування ЗС РФ у Херсонській області

Поки чоловік керує окупантами в Україні, Наталія Теплинська спілкується у соцмережах з його братом. Журналісти припускають, що листування з "пікантними" фото триває між росіянами вже не перший рік.

Related video

У Росії призначили нового командувача угрупуванням "Дніпро", що діє на Херсонщині, — генерал-полковника Михайла Теплинського. 4 листопада в "РБК-Україна" опублікували листування його дружини, отримане від неназваних джерел.

Журналісти пояснили, що сторінка Наталії Теплинської у соцмережах була зламана. Як і очікувалось, на ній вдалося знайти цікаві подробиці — у листуваннях. Виявилося, що жінка вела неоднозначні розмови з братом свого чоловіка Дмитро.

Михайло Теплинський, Теплинський, командувач Теплинський, Теплинський Дніпро, генерал Теплинський Fullscreen
Фото родини Теплинського
Фото: РБК-Україна

"Йому протягом усього життя ніяк не вдається вийти з тіні відомого в армії РФ родича", — зазначили у ЗМІ.

Дмитро Теплинський, Михайло Теплинський, Теплинський, командувач Теплинський, Теплинський Дніпро, генерал Теплинський Fullscreen
Фото Дмитра Теплинського
Фото: РБК-Україна

Оприлюднена частина листування показує, що, поки Теплинський працював над захопленням українських земель, його дружина та брат дещо зблизилися. На скриншотах видно, що Дмитро ділився з Наталією пікантними фотографіями, а вона просила його, щоб усе залишалось таємницею. Росіяни, очевидно, взаємно підтримували флірт.

Дмитро Теплинський, Наталія Теплинська, Михайло Теплинський, Теплинський, командувач Теплинський, Теплинський Дніпро, генерал Теплинський Fullscreen
Листування між Наталією та Дмитром
Фото: РБК-Україна
Дмитро Теплинський, Наталія Теплинська, Михайло Теплинський, Теплинський, командувач Теплинський, Теплинський Дніпро, генерал Теплинський Fullscreen
Листування між Наталією та Дмитром
Фото: РБК-Україна

"Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки "пара" підтримує вже не перший рік. І в такому разі постає запитання, а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський", — додали у медіа.

Нагадаємо, у британському Міноборони припускали, що призначення Михайла Теплинського командувачем військ "Дніпро" свідчить про посилення тиску на російських окупантів.

Зі звіту ISW від 3 листопада стало відомо, що російські командири продають своїх підлеглих у ПВК. Повідомлялося, що ціна одного мобілізованого росіянина складає лише 272 долари.