"Посилення тиску": Міноборони Британії пояснило, чому РФ змінила командувача на лівому березі

Генерал-полковник Михайло Теплинський має досвід командування операціями на півдні. Він відповідав за "відносно успішне" відведення російських військових із правого берега Дніпра в листопаді 2022 року, розповіли в британській розвідці.

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Призначення командувачем угруповання військ Російської Федерації "Дніпро" на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського може свідчити про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають територію", — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка з посиланням на росЗМІ заявила, що заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський, ймовірно, міг особисто прийняти командування Дніпровським угрупуванням військ РФ, у такий спосіб змінивши генерал-полковника Олега Макаревича. У Міноборони Британії зазначили, що це російське угрупування відповідає за тимчасово окуповані райони Херсонської області, зокрема й лівий берег Дніпра.

Крім цього, в цьому районі активізувалися бойові дії, адже ЗСУ намагаються відновити контроль над лівим берегом, який наразі контролює ворог.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що Михайла Теплинського, ймовірно, поважають у Генштабі РФ. Також він має досвід командування операціями в цьому регіоні — він був офіцером на місці, який відповідав за "відносно успішне" відведення російських військових із правого берега Дніпра в листопаді 2022 року. Додали, що пріоритетним завданням для окупантів в Україні, ймовірно, залишається відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в тимчасово окупованій Херсонській області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 30 жовтня розповіли, що українські військові розширили зону контролю на лівому березі Херсонської області. ЗСУ контролюють центральну частину Кринок, що за 30 кілометрів на схід від Херсона та два кілометри від річки Дніпро.

25 жовтня в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що бої активізували біля берегів пониззя Дніпра. Зокрема, українські бійці надали пріоритету операціям у цьому районі, будуючи невеликі плацдарми на лівому березі.