"Нас не склоняют": Зеленский опроверг принуждение Украины к переговорам с РФ (видео)

По словам Владимира Зеленского, надо больше сотрудничать с партнерами для усиления ПВО и разблокирования неба, чтобы "дать возможность нашим ребятам совершить наступательные действия".

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою позицию относительно слухов о том, что партнеры якобы принуждают Украину к проведению переговоров с РФ. Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, пишет "УНИАН".

"Я не знаю, откуда это берется и кто такое пишет. Все знают мое отношение, мнение украинского общества к такому. Неоднократно слышали, что на Рамштайне нас к чему-то вроде бы склоняют, но такого нет и не будет", — сказал он.

Глава государства добавил, что нужно больше сотрудничать с партнерами для усиления ПВО и разблокирования неба, чтобы "дать возможность нашим ребятам предпринять наступательные действия". Также Зеленский заявил, что нужно думать о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем дне.

Зеленский прокомментировал статью Залужного

Он подчеркнул, что 24 февраля 2022 года многие прогнозировали, что Украине "осталось недолго" и что практически всю страну захватят.

"И были те или иные сигналы, условия, что надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать. И что такое Украина — нет такого государства. Всех этих голосов я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас. Мы были в более сложной ситуации, в которой, наверное, Украина с начала восстановления независимости никогда не была. Но мы очень верили, боролись и победили", — сказал он.

Зеленский также высказал свои комментарии относительно слухов о том, что, по предположению, Европейский союз и Соединенные Штаты оказывают давление на Украину в контексте переговоров с Россией.

Что известно про интервью Залужного в The Economist

Напомним, Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины. В эссе для The Economist главнокомандующий ВСУ рассказал о своих приоритетах, чтобы Украина могла противостоять врагу.

Кроме того, по мнению Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, западные союзники были чрезмерно осторожны в поставках Украине новейшего вооружения. А это значит, что оружия, поставляемого Западом, было достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить.