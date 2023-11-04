"Зафиксировали и уничтожили": бойцы "Азов" показали поражение российского ЗРК "Стрела-10" (видео)

Российскую военную технику и оккупантов зафиксировали в лесопосадке. Украинские военные нанесли точные удары, после которых в небо поднялся густой черный дым.

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Разведчики 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и бригадная артиллерийская группа вместе со смежными подразделениями уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", АГС, БМП и минометный расчет Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе "Азов" в Telegram.

"Разведка 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и бригадная артиллерийская группа вместе со смежными подразделениями зафиксировали и уничтожили четыре вражеские цели", — говорится в сообщении.

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В опубликованном видео украинские военные показали, как зафиксировали российский минометный расчет в лесопосадке. После удачной работы он был уничтожен вместе с личным составом ВС РФ.

Кроме этого, бойцы поразили ЗРК "Стрела-10", АГС и БМП врага. После чего украинцы нанесли несколько точных ударов, в результате чего российская техника была уничтожена, а в небо поднялся густой черный дым.

Напомним, 3 ноября стало известно, что партизанский отряд Мелитополя "Гнилая Черешня" уничтожил российский РЛС ЗРК С-400. Подполье работало под руководством Службы безопасности Украины, в частности удар был нанесен с помощью HIMARS.

2 ноября в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали об уничтожении вражеского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-2". В Донецкой области аэроразведчики заметили перемещение российской машины и проследили за ней до ее новой позиции, после чего бойцы нанесли удачный удар и поразили технику ВС РФ. Это удалось сделать, вероятно, с помощью дрона-камикадзе или высокоточной артиллерии.