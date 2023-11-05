Когда военный может уволиться со службы: юрист назвала список оснований

По словам юриста Татьяны Козан, одним из оснований освобождения от военной службы являются семейные обстоятельства. При этом причины должны быть подтверждены документально.

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У военных, которые служат на передовой, часто возникают изменения в своей личной жизни, включая семейные обстоятельства.В связи с некоторыми из них бойцам могут предоставить им право на освобождение от военной службы. Об этом сообщила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии изданию "РБК-Украина".

Когда военные имеют право на увольнение со службы: объяснение

Согласно ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", одним из оснований освобождения от военной службы являются семейные обстоятельства.

Военнослужащие срочной военной службы могут уволиться по семейным обстоятельствам:

в случае возникновения у них права на отсрочку или увольнение в результате изменения семейных обстоятельств.

Тем временем, военнослужащие, которые служат в армии по призыву и являются частью офицерского состава, могут быть уволены с военной службы в случае изменения семейных обстоятельств или по другим уважительным причинам. Список таких причин определяется решением Кабинета Министров.

В соответствии с Постановлением № 413 от 12 июня 2013 года, военнослужащие, за исключением военнослужащих срочной службы, и лица рядового и начальствующего состава могут быть уволены с военной службы и службы лиц рядового и начальствующего состава по следующим семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:

воспитание матерью (отцом)-военнослужащим, лицом рядового или начальствующего состава, который (не) состоит в браке, ребенка или нескольких детей, проживающих с ней (с ним), без отца (матери);

содержание матерью (отцом)-военнослужащим, лицом рядового или начальствующего состава, который (не) состоит в браке, совершеннолетней дочери, сына в возрасте до 23 лет, если она (он) является инвалидом I или II группы или продолжает обучение (студенты), курсанты, слушатели (кроме курсантов и слушателей военных учебных заведений), стажеры высшего учебного заведения) и в этой связи нуждается в материальной помощи матери (отца);

заключение брака военнослужащим, лицом рядового или начальствующего состава с гражданкой (гражданином) Украины, иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим за пределами Украины;

болезнь военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава или члена его семьи, если такая болезнь согласно заключению врачебной или врачебно-экспертной комиссии препятствует проходить службу в данной местности или проживать в ней члену его семьи, в случае отсутствия возможности перемещения (перевода) в другую местность;

необходимость постоянного постороннего ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии для лиц старше 18 лет или врачебно-консультативной комиссии для лиц до 18 лет;

наличие у военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава трех и более детей;

невозможность назначения одного из военнослужащих, лиц рядового или начальствующего состава, состоящих в браке, в пределах одного населенного пункта (гарнизона) в случае перемещения (перевода) жены (супруга) на новое место службы в другой населенный пункт (гарнизон);

долгосрочная командировка за границу супруги (супруга) военнослужащего, лица рядового и начальствующего состава.

Военнослужащие, выполняющие военную службу во время мобилизации, а также лица, призываемые военной службы из числа резервистов в специальные временные периоды, освобождаются от службы по истечении указанного периода по таким причинам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

из-за необходимости осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время

Причины увольнения контрактников

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

если есть необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Какие документы дают право на увольнение

В зависимости от конкретного семейного обстоятельства, которое предоставляет право на освобождение от военной службы, список необходимых документов может немного различаться, поскольку каждая ситуация уникальна.

"Например, при освобождении от военной службы на основании наличия у одного из родителей инвалидности 1 или 2 группы, требуется предоставить следующие документы: копию справки МСЭК о назначении группы инвалидности, копию удостоверения личности (паспорта), а также копии документов, подтверждающих родственные связи между военнослужащим и родителем (например, свидетельство о рождении)", — разъясняет специалист.

По словам юриста, если во время службы военнослужащего родился третий ребенок, необходимо предоставить копии свидетельств о рождении всех детей, копию удостоверения многодетной семьи, а также документы, подтверждающие родственные связи.

Как уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам

Предоставить рапорт командиру части по указанию оснований для увольнения;

Добавить должным образом заверенные документы, подтверждающие семейное обстоятельство, дающее право на увольнение;

Получить приказ об увольнении с военной службы.

"Таким образом, возможно освободиться от военной службы по семейным обстоятельствам, если знаете свои права и умеете ими воспользоваться. В случае неоднозначных и запутанных ситуаций, всегда стоит обратиться за профессиональной юридической помощью военных адвокатов", — подчеркивает Татьяна Козян.

Напомним, Залужный хочет расширения мобилизации. Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский напомнил, что парламент уже вносил некоторые изменения для борьбы с "пробелами" в нормативных актах.

Ранее Фокус писал, с какими болезнями могут призвать в ВСУ. Минобороны Украины утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.