"Объясню за 24 минуты": Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны в Украине за сутки

Президент подчеркнул, что Украина не собирается просто отдать свою землю, чтобы закончить войну, а также отверг утверждения Валерия Залужного о том, что война с Россией зашла в тупик.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на обещание экс-президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа в случае победы на выборах. Об этом президент рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Трамп может приехать сюда, и я ему объясню за 24 минуты, не более того, что он не закончит войну и не принесет мир через Путина, если тот не готов вернуть украинскую землю", — заявил Зеленский в интервью.

Зеленский ответил на заявления Трампа

Президент Украины также отверг утверждения о том, что война с Россией зашла в тупик после двадцати месяцев ожесточенных боев.

"Они думали, что поставят нам мат, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупиковая ситуация", – сказал Зеленский.

Он повторил призывы к США поставлять больше оружия.

По информации NBC, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на сумму 75 миллиардов долларов.

По мнению телеканала, такая позиция, а также последствия комментариев главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, могли повлиять на решение Зеленского на прошлой неделе уволить командующего Силами специальных операций Украины и заменить его полковником, который, по словам президента, "может придать этому подразделению большую силу".

Зеленский также повторил свои призывы к увеличению количества систем ПВО из США, отметив, что Украине особенно нужны дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА.

По словам президента, Украина начала производство дронов, но ей нужно больше. Без такой помощи украинцам будет трудно "шагнуть вперед", подчеркнул Зеленский.

"Нам нужно спасти нашу страну. Поэтому один из способов — это совместное производство средств ПВО. Но пока нам не налажено производство, наше послание миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: дать нам какие-то системы ПВО, просто чтобы их использовать, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима – это очень трудное время", – добавил президент.

Напомним, Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что война зашла в тупик. По мнению главнокомандующего ВСУ, для победы Киеву необходимо существенное преимущество в технологиях, так как РФ в разы превосходит Украину экономически и по количеству населения.

Ранее сообщалось, что стали известны детали увольнения командующего ССО ВСУ Виктора Хоренко. По словам Хоренко, его уволили неожиданно и без предупреждений. В Офисе президента ответили, что соответствующее представление Владимир Зеленский получил от главы Минобороны.