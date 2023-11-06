"Мы защищаемся": в Минобороны объяснили, могут ли сейчас в Украине отменить призыв (видео)

Утвержденная приказом министра обороны концепция предусматривает развитие кадровой политики в войске в течение пяти лет в военное и мирное время.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Пока в нашей стране идет война с Россией, призыв будет действовать, а рекрутинг — это новый инструмент привлечения молодых людей к защите родины. Об этом 5 ноября сообщила заместитель главы украинского оборонного ведомства Наталья Калмыкова в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, концепция определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет — как во время действия военного положения, так и в мирное время. Документ не предусматривает того, что в Украине могут отменить призыв на военную службу.

"У нас идет война, мы защищаемся", — отметила Калмыкова.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что военная подготовка не заменит призыв.

"Рекрутинг — это новые инструменты привлечения молодых людей к защите родины. А интенсивная подготовка это не замена призыва. Это о готовности каждого гражданина Украины иметь возможность защитить себя, своих близких и свое государство. То есть это условие, с которым мы как нация живем и должны к этому идти", — заявила она.

Наталья Калмыкова добавила, что утвержденная концепция прежде всего предусматривает разработку Дорожной карты, которая опишет, в какие сроки будет пересмотрена политика карьерного роста военнослужащих.

"Мы сейчас рассматриваем несколько инструментов, которые позволят украинцам становиться на воинский учет, смотреть, какие есть потребности именно с профессиональной стороны, каким образом способности, опыт и образование человека наилучшим образом помогут реализовать потенциал во время службы", — пояснила она.

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Напомним, 5 ноября сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики на ближайшие пять лет. В документе изложена стратегия комплектования армейских кадров как во время войны, так и в мирное время.