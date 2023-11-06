"Как в Первую мировую войну": военные рассказали о ситуации под Купянском

По словам украинских военных, почти ни одна из тактик НАТО, которые они изучили, не была эффективной против массированных российских сил.

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Российская армия укрепляет линию обороны и пытается наступать в районе Купянска Харьковской области, где сейчас одна из самых "горячих" линий фронта. Об особенностях войны в этом регионе рассказали The Times украинские военные.

"Мы видим все, как они пытаются наступать, все их маневры. И они делают то же самое. Каждое движение каждого солдата видно, и все можно предусмотреть", — отметил командир батальона 32-й Украинской бригады Дмитрий Берлим.

Командир подчеркнул, что война теперь перешла в форму окопной.

"Окопная война. Все окапываются. Как в Первую мировую войну", — говорится в сообщении.

Нехватка личного состава в Силах обороны Украины

Кроме того, военный отметил нехватку людей в украинской армии.

"У нас не хватает людей, а качество наших подкреплений с каждым разом снижается... средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет", — рассказал Берлим.

Командир батальона 32-й Украинской бригады Дмитрий Берлим

"Из области научной фантастики": военные о танковом прорыве

Военные добавляют, что западное оружие пришло слишком поздно и сейчас вряд ли значительно повлияет на ситуацию.

По их словам, до прибытия американских и немецких танков на территорию Украины, россияне плотно заминировали территорию, и техника не смогли сыграть ту роль, которую должна была.

"Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики", — сказал начальник штаба батальона Михаил Лысенко.

Оба военных утверждают, что перед контрнаступлением они посещали тренировки НАТО, но почти ни одна из тактик, которые они изучили, не была эффективной против массированных российских сил.

Напомним, в ночь на 6 ноября ВС РФ ударили по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандер-М", а также запустили более десятка ударных дронов. В Силах обороны юга информировали о попадании в центре города.