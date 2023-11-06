Наступление завязло. Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшее время

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В середине апреля я написал пост с описанием трех вариантов итогов наступления:

"Будет быстро". Наступление будет идти, но идти тяжело. Наступление будет неудачным.

Об окончании наступления никто не сообщал, бои на юге продолжаются, работа наших ДРГ на левом берегу Херсонской области идет, но, судя по динамике изменений на карте, пока все завязло.

Причины повторять не буду, если что — можете еще раз прочитать статью Залужного для The Economist.

Генерал Тарнавский называл минимальной целью наступления взятие Токмака. До него пройдена где-то треть пути, поэтому о достижении цели говорить не приходится.

Но при этом нельзя сказать, что все пропало. Серьезные потери техники у ВСУ были только в первую неделю наступления. После чего ситуация выровнялась, и за 5 месяцев боев на юге осинтеры насчитали у российской армии большие потери, чем у украинской. И это при том, что мы наступали, а они оборонялись.

Худшей ситуацией было бы, если бы наши бригады самоуничтожились, а российские резервы смогли перейти в контрнаступление. Этого не произошло.

На этот момент обе стороны лучше обороняются, чем наступают. Собственно, об этом и были комментарии Залужного.

Важно

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В общем, если вернуться к апрельскому посту, ситуация находится около моих опасений:

"Все будет тяжко, а продвижение окажется не настолько большим, чтобы впечатлить жаждущих безвариантной победы".

Что будет дальше, загадывать сложно. Можно только сказать, что и ВСУ, и российская армия на этот момент сохраняют боеспособность. И независимо от того, движется линия фронта или нет, могут наносить противнику потери. Бурное развитие fpv-дронов показывает, что сколько бы ни было бронетехники, дронов все равно больше.

Поэтому нам нужно поддерживать ВСУ, надеяться на одобрение нового бюджета помощи Украине в Конгрессе США и не натворить дичи во внутренней политике.

Сейчас на первый план выходит психологическая устойчивость в обществе. Она у нас в последнее время серьезно хроманула, поэтому в очередной раз призываю всех не заниматься х…ней ради хайпа.

Максимально тупо проваливать "внутренний фронт", когда ВСУ продолжают успешно уничтожать врага на фронте реальном.

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