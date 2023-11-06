"Гвоздика" работает: ВСУ уничтожили российский склад противотанковых мин (видео)
Украинские артиллеристы ликвидировали объект на расстоянии 14 км, используя советскую технику.
Точный выстрел из САУ "Гвоздика" позволил ликвидировать склад противотанковых мин на южном направлении. Подробности сообщили в Facebook Оперативного командования "Захід".
Сначала аэроразведка зафиксировала расположение значительного количества снарядов. Впоследствии произошло применение артиллерийской системы.
В сообщении отмечается, что украинские артиллеристы ликвидировали объект на расстоянии 14 км именно благодаря советской технике. Осуществлено три выстрела.Важно
"Наша артиллерия — самая искусная в мире. Идеальная работа", — говорится в заметке.
Уничтожение складов войск РФ
Воины ГУР в конце октября уничтожили склад боеприпасов войск РФ в Донецке. По информации ведомства, удар был нанесен посреди ночи еще 23 октября. Помещение принадлежало бригаде оккупантов, которая сейчас сосредоточена в Авдеевке.
10 сентября "Грады" уничтожили склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков.
Спецназовцы батальона "Дике поле" 4 августа уничтожили склад боекомплекта РФ. Российские захватчики пытались спрятать снаряды вблизи гражданского дома и густой растительности, но впоследствии остались без снарядов.
Напомним, 6 ноября 14 бригада ВСУ остановила наступление танков РФ. Боеприпас попал в башню одному из танков, а взрыв спровоцировал детонацию боекомплекта. Колонна россиян была полностью ликвидирована на поле, которое захватчики пытались быстро пересечь.