Спецназовцы батальона "Дике поле" уничтожили склад боекомплекта РФ (видео, карта)
Российские захватчики пытались спрятать снаряды вблизи гражданского дома и густой растительности.
Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" уничтожил российский склад боекомплекта. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.
Украинские защитники зафиксировали объект вблизи дома и густой растительности. Замаскировать боеприпасы у российских захватчиков все же не получилось. Впоследствии после метких выстрелов произошла детонация снарядов.
В Telegram-канале In Factum, авторами которого могут быть украинские военные, показали локацию, где произошло уничтожение склада. На карте указано, что это населенный пункт Червонопоповка на Луганщине (Кременское направление).
Уничтожение складов ВС РФ
В ВСУ 3 августа подвели итоги суток наступления на Таврическом направлении. Оказалось, что российским войскам становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой в связи с уничтожением складов с боеприпасами. За сутки уничтожено еще 6 складов российских оккупантов.
Аэроразведка теробороны 1 августа помогла артиллерии ВСУ уничтожить склад боекомплекта. Тероборона сумела зафиксировать тайник боеприпасов и впоследствии отправила координаты украинским артиллеристам, которые и ликвидировали объект.
Также 1 августа украинские военные взорвали склад с боекомплектом ВС РФ на Херсонщине. Успешную атаку якобы провели бойцы генерал-майора Дмитрия Марченко.
Напомним, 3 августа Александр Сырский, Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, заявил, что украинские войска срывают планы врага по прорыву на Купянском и Лиманском направлениях. Силы обороны Украины наносят существенные потери в технике и личном составе российских войск, уменьшают соответствующий наступательный потенциал врага.