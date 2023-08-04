Спецназовцы батальона "Дике поле" уничтожили склад боекомплекта РФ (видео, карта)

Российские захватчики пытались спрятать снаряды вблизи гражданского дома и густой растительности.

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Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" уничтожил российский склад боекомплекта. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Украинские защитники зафиксировали объект вблизи дома и густой растительности. Замаскировать боеприпасы у российских захватчиков все же не получилось. Впоследствии после метких выстрелов произошла детонация снарядов.

В Telegram-канале In Factum, авторами которого могут быть украинские военные, показали локацию, где произошло уничтожение склада. На карте указано, что это населенный пункт Червонопоповка на Луганщине (Кременское направление).

Фото: In Factum

Уничтожение складов ВС РФ

В ВСУ 3 августа подвели итоги суток наступления на Таврическом направлении. Оказалось, что российским войскам становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой в связи с уничтожением складов с боеприпасами. За сутки уничтожено еще 6 складов российских оккупантов.

Аэроразведка теробороны 1 августа помогла артиллерии ВСУ уничтожить склад боекомплекта. Тероборона сумела зафиксировать тайник боеприпасов и впоследствии отправила координаты украинским артиллеристам, которые и ликвидировали объект.

Также 1 августа украинские военные взорвали склад с боекомплектом ВС РФ на Херсонщине. Успешную атаку якобы провели бойцы генерал-майора Дмитрия Марченко.

Напомним, 3 августа Александр Сырский, Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, заявил, что украинские войска срывают планы врага по прорыву на Купянском и Лиманском направлениях. Силы обороны Украины наносят существенные потери в технике и личном составе российских войск, уменьшают соответствующий наступательный потенциал врага.