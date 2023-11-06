ДБР расследует удар по 128 бригаде: начата проверка командиров, организовавших построение

Специалисты отметили, что расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одной из приоритетных задач Бюро.

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Государственное бюро расследований выявляет обстоятельства трагической гибели военных 128 бригады и гражданских в результате ракетного удара в Запорожье по статье о небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК). Об этом сообщило Бюро 6 ноября.

По данной статье виновным грозит до 8 лет лишения свободы. Бюро уточняет, что проверяет командиров, организовавших построение бойцов.

Сотрудники ДБР уже зарегистрировали уголовное производство по факту гибели людей.

Ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде — что известно

Напомним, 3 ноября 2023 во время удара, который враг нанес ракетой типа "Искандер" по селу в Запорожье, погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

Взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Как ранее отмечал глава Закарпатской ОГА Виктор Никита, воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожье собрали в одном месте для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.

ДБР инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

23 октября специалисты Института изучения войны (ISW) сообщили об обмене атаками между ВСУ и ВС РФ на границе между Донецкой и Запорожской областями. Также отметили, что именно здесь россияне открыли новое направление наступательных действий.