Кампания Кремля по "русификации" Украины привела к "кризису идентичности" внутри РФ, – ISW

По словам американских аналитиков, из-за начатой Россией войны в Украине понятие "русской идентичности" сузилось и все больше перекликается с идеологической линей Кремля.

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Война в Украине, вероятно, способствует усугублению "кризиса идентичности" в Российской Федерации, обостряя противоречия между российской идентичностью и российским национализмом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 6 ноября.

В статье упоминаются публикации командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского, в которых он рассуждает о том, что значит быть "русским". Он пишет о расколе в российской национальной идентичности, причиной которого стала пропаганда, направленная на оправдание войны в Украине и мобилизации.

Ходаковский заявил что, по его мнению, население, лишенное целостной идентичности, может легко уничтожить себя изнутри.

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"Общий генофонд": в РФ пытаются искоренить этническую идентичность украинцев, - ISW

По мнению американских аналитиков, размышления Ходаковского дают представление о некоторых социокультурных последствиях преследования Россией идеологических целей в войне в Украине.

Аналитики считают, что война сузила представление о том, что значит быть русским, так как определение идентичности все чаще дают "гипернационалистические и провоенные голоса", усиливающие идеологическую линию Кремля.

Как отмечают авторы статьи, ранее российская идентичность в существенной мере определялась лингвистически и культурно, что было закреплено в концепциях "соотечественников за рубежом" и "Русского мира". Однако за время войны российская идентичность сузилась к "русскому этнонационализму".

"Целенаправленная кампания России по "русификации" Украины посредством вторжения вызвала явные социальные последствия внутри самой России, особенно направленные на этнические меньшинства и сообщества мигрантов, которые, как это ни парадоксально, были вынуждены российским правительством принять на себя основную тяжесть усилий по формированию сил для войны", — говорится в отчете.

Напомним, 29 сентября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Конвенция, которую собираются денонсировать в Госдуме, в частности, запрещает ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле и дискриминацию нацменьшинств.

Ранее, 26 сентября, СМИ проанализировали статистику погибших в РФ и выявили прямую зависимость с количеством безработных в регионах, где проживают национальные меньшинства. Среди лидеров по падению безработицы и количеству погибших следующие регионы: Тува, Марий Эл, Бурятия, Коми, Северная Осетия, Ненецкий округ.