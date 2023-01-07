"Общий генофонд": в РФ пытаются искоренить этническую идентичность украинцев, - ISW

Аналитики считают, что в Кремле намеренно дают пространство для высказывания определенным группам людей, для поддержания антиукраинской пропаганды.

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Российские провоенные блогеры продолжают вести информационную кампанию по разрушению культурной и этнической идентичности граждан Украины в глазах своей аудитории. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 6 января.

Авторы публикации приводят в пример "министра госбезопасности ДНР" Александра Ходаковского, который накануне Рождества опубликовал пост с критикой стремления Украины к вступлению в НАТО и Европейский союз.

"Украина — это наш генофонд, — правда, отрекшийся от собственной идентичности. Но это не только генофонд — это общее духовное пространство, которое сейчас со всех сторон подъедает ржавчина", — заявил Ходаковский.

В ISW отмечают, что в российском информационном пространстве в последние время вновь звучали тезисы об "угнетении русского языка". По мнению экспертов, подобные заявления направлены на дегуманизацию украинцев в глазах граждан РФ.

Аналитики предполагают, что упомянутые высказывания не противоречат официальной позиции Кремля. В противном случае блогеры разжигающие ненависть к украинцам были бы уже подвержены цензуре в Российской Федерации.

Ранее в ISW также объяснили, зачем Владимир Путин предложил Украине "рождественское перемирие". По мнению экспертов, в Кремле намеревались подпортить репутацию Украины в глазах международного сообщества или использовать затишье на фронте, для того чтобы перехватить инициативу у ВСУ.

Фокус также писал о том, что Министерство обороны РФ изменило стиль подачи ежедневных сводок, пытаясь отвлечь внимание россиян от серьезных военных неудач в Украине. В отчете ISW от 4 января отмечают, что в российском ведомстве делают акцент на нанесении ударов по объектам ВСУ, которые не имеют оперативного значения на фронте.