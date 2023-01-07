"Спільний генофонд": у РФ намагаються викорінити етнічну ідентичність українців, — ISW

Аналітики вважають, що у Кремлі навмисно дають простір для висловлювання певним групам людей задля підтримки антиукраїнської пропаганди.

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Російські провоєнні блогери продовжують вести інформаційну кампанію щодо руйнування культурної та етнічної ідентичності громадян України в очах своєї аудиторії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 6 січня.

Автори публікації наводять як приклад "міністра держбезпеки ДНР" Олександра Ходаковського, який напередодні Різдва опублікував пост із критикою прагнення України до вступу в НАТО та Європейський союз.

"Україна — це наш генофонд, — щоправда, зрікся власної ідентичності. Але це не тільки генофонд — це спільний духовний простір, який зараз з усіх боків під'їдає іржа", — заявив Ходаковський.

В ISW зазначають, що в російському інформаційному просторі останнім часом знову звучали тези про "пригноблення російської мови". На думку експертів, подібні заяви спрямовані на дегуманізацію українців в очах громадян РФ.

Аналітики припускають, що згадані висловлювання не суперечать офіційній позиції Кремля. Інакше блогери, які розпалюють ненависть до українців, уже б попали під цензуру в Російській Федерації.

Раніше в ISW також пояснили, навіщо Володимир Путін запропонував Україні "різдвяне перемир'я". На думку експертів, у Кремлі мали намір зіпсувати репутацію України в очах міжнародної спільноти або використати затишшя на фронті, щоб перехопити ініціативу у ЗСУ.

Фокус також писав про те, що Міністерство оборони РФ змінило стиль подання щоденних зведень, намагаючись відвернути увагу росіян від серйозних військових невдач в Україні. У звіті ISW від 4 січня зазначають, що у російському відомстві наголошують на завданні ударів по об'єктах ЗСУ, які не мають оперативного значення на фронті.