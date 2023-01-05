Міноборони РФ змінило формат зведень, намагаючись відвернути росіян від провалів в Україні, — ISW

Відомство країни-агресора, як зазначають аналітики, наголошує на завданні ударів по об'єктах ЗСУ, які не мають оперативного значення на фронті.

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Міністерство оборони РФ змінило стиль подання щоденних зведень, намагаючись відвернути увагу росіян від серйозних військових невдач в Україні. Про це у звіті від 4 січня пише американський Інститут вивчення війни ISW.

За словами аналітиків, нововведення від Міністерства оборони РФ простежуються у зведенні, яке було оприлюднено 3 січня. Так, відомство країни-агресора подвоїло тривалість брифінгів, під час яких основний акцент робився на завдання ударів по об'єктах Збройних сил України, які не мають оперативного значення на фронті.

Подібними методами, як зазначають в ISW, Міноборони намагається відвернути увагу росіян від серйозних військових невдач, у тому числі від наземних операцій, що провалилися.

"Ці щоденні зведення зосереджені на невеликих населених пунктах і згруповані за типами цілей, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічну орієнтацію та перевірку заявлених ударів. Міноборони також присвятило кілька постів у Telegram розповіді про новий ракетоносець "Адмірал Горшков", який буде проводити операції з підтримки російських сил в Україні. Міноборони також раніше намагалося наслідувати зведення українського Генштабу у відповідь на широко поширену критику з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після військових невдач Росії восени 2022 року", — йдеться у звіті американських аналітиків ISW.

У минулому своєму звіті від 3 січня Інститут вивчення війни ISW зазначав, що керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин намагається перекласти на Міноборони РФ провину за провали "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

Про масштабну інформаційну кампанію проти Міноборони РФ Інститут вивчення війни ISW писав в іншому звіті від 2 січня.