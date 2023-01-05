Минобороны РФ изменило формат сводок, пытаясь отвлечь россиян от провалов в Украине, — ISW

Ведомство страны-агрессора, как отмечают аналитики, делает упор на нанесении ударов по объектам ВСУ, которые не имеют оперативного значения на фронте.

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Министерство обороны РФ изменило стиль подачи ежедневных сводок, пытаясь отвлечь внимание россиян от серьезных военных неудач в Украине. Об этом в отчете от 4 января пишет американский Институт изучения войны ISW.

По словам аналитиков, нововведения от Министерства обороны РФ прослеживаются в сводке, которая была обнародована 3 января. Так, ведомство страны-агрессора удвоило продолжительность брифингов, во время которых основной акцент делался на нанесении ударов по объектам Вооруженных сил Украины, которые не имеют оперативного значения на фронте.

Подобными методами, как отмечают в ISW, Минобороны пытается отвлечь внимание россиян от серьезных военных неудач, в том числе от провалившихся наземных операций.

"Эти ежедневные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и сгруппированы по типам целей, а не по местоположению, что затрудняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов. Минобороны также посвятило несколько постов в Telegram рассказу о новом ракетоносце "Адмирал Горшков", который вряд ли будет проводить операции по поддержке российских сил в Украине. Минобороны также ранее пыталось подражать сводкам украинского Генштаба в ответ на широко распространенную критику по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после военных неудач России осенью 2022 года", — говорится в отчете американских аналитиков ISW.

В прошлом своем отчете от 3 января Институт изучения войны ISW отмечал, что руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин пытается переложить на Минобороны РФ вину за провалы "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

О масштабной информационной кампании против Минобороны РФ Институт изучения войны ISW писал в другом отчете от 2 января.