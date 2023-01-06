"Православ'я як зброя": Путін хоче звинуватити Київ у придушенні релігійних свобод, – ISW

Аналітики вважають, що російський президент заговорив про "різдвяне перемир'я", щоб завдати репутаційної шкоди Україні.

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Заява президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що на православне Різдво Збройні сили РФ дотримуватимуться режиму припинення вогню може бути інформаційною операцією. Про це у звіті від 5 січня пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, у Кремлі мають намір завдати шкоди репутації України, звинувативши її в утиску православних людей. В ISW також припускають, що Путін міг розраховувати на 36-годинну паузу для своєї армії, щоб мати можливість підготуватися до наступальних дій та перехопити ініціативу у ЗСУ.

"Путін не може розумно очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного припинення вогню, і, можливо, закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і не бажаючої робити необхідні кроки для переговорів", — вважають експерти.

У звіті також звернули увагу на те, що для організації режиму припинення вогню потрібен час. При цьому Путін висунув свою пропозицію про "перемир'я" напередодні Різдва.

Крім того, 14 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не планує припиняти бойові дії в Україні на православне Різдво. На думку аналітиків ISW, це говорить про те, що російський президент не розглядав таку можливість серйозно.

"Те, що Путін представляє припинення вогню на релігійному ґрунті, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує Україну як переважну релігійну групу і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри", — йдеться у звіті.

Також наголошується, що в РФ нерідко позиціонували свою агресію проти України як боротьбу із "сатанізмом" у сусідній країні. При цьому на окупованих українських теренах Росія пригнічує свободу віросповідання.

Нагадаємо, що 5 січня стало відомо про доручення Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Фокус також повідомляв, що на пропозицію РФ про "різдвяне перемир'я" відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав заяву Кремля цинічною і нагадав, що Московський патріархат закликав до геноциду українців та масових вбивств.