"Православие как оружие": Путин хочет обвинить Киев в угнетении религиозных свобод, – ISW

Аналитики считают, что российский президент заговорил о "рождественском перемирии" чтобы нанести репутационный ущерб Украине.

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Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что на православное Рождество Вооруженные силы РФ будут соблюдать режим прекращение огня может являться информационной операцией. Об этом в отчете от 5 января пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, в Кремле намериваются нанести вред репутации Украины, обвинив ее в притеснении православных людей. В ISW также предполагают, что Путин мог рассчитывать на 36-часовую паузу для своей армии, чтобы иметь возможность подготовиться к наступательным действиям и перехватить инициативу у ВСУ.

"Путин не может разумно ожидать, что Украина выполнит условия этого внезапно объявленного прекращения огня, и, возможно, призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров", — считают эксперты.

В отчете также обратили внимание на то, что для организации режима прекращения огня необходимо время. При этом Путин выдвинул свое предложение о "перемирии" прямо накануне Рождества.

Кроме того, 14 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует прекращать боевые действия в Украине на православное Рождество. По мнению аналитиков ISW, это говорит о том что российский президент не рассматривал такую возможность всерьез.

"То, что Путин представляет прекращение огня на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры", — говорится в отчете.

Также отмечается, что в РФ нередко позиционировали свою агрессию против Украины как борьбу с "сатанизмом" в соседней стране. При этом на оккупированных украинских территориях Россия подавляет свободу вероисповедания.

Напомним, что 5 января стало известно о поручении Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

Фокус также сообщал, что на предложение РФ о "рождественском перемирии" отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал заявление Кремля циничным и напомнил, что Московский патриархат призывал к геноциду украинцев и массовым убийствам.