Продолжение наступления: ВСУ расширили контроль в Херсонской области, – аналитики (карты)

По словам экспертов, украинские бойцы приближаются к береговой линии Днепра и все еще удерживают свои позиции в части села Крынки, которое находится примерно в 30 километрах к востоку от Херсона.

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Вооруженные силы Украины имеют успех на левом берегу Днепра в Херсонской области. Нашим бойцам удалось расширить свой контроль над территорией к северу от поселка Подстепное, который находится примерно в 17 километрах к востоку от Херсона. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) за 7 ноября со ссылкой на российских информаторов.

Помимо этого, украинские Вооруженные силы проводили контрнаступательные операции в районе города Бахмут и на западе Запорожской области.

По данным российских военных блогеров на 6 ноября, украинские Вооруженные силы оставались на своих позициях на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Согласно утверждениям связанного с Кремлем военного блогера, украинские силы все еще удерживают свои позиции в одной части Крынок, которые находятся примерно в 30 километрах к востоку от Херсона и приближаются к береговой линии реки Днепр, несмотря на усилия ВС РФ по оттеснению ВСУ с восточного берега реки Днепр.

Карта Херсонской области

Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Крынок и что подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на западном (правом) берегу Херсонской области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о продолжении наступательных операций украинских вооруженных сил под Бахмутом и Мелитополем.

При этом неназванный российский военный блогер заявил, что между 3 и 5 ноября украинские Вооруженные силы совершили контратаку вблизи населенного пункта Красногоровка, который находится примерно в 6 километрах к северо-западу от Авдеевки. Эта операция, по его словам, привела к тому, что оккупанты вынуждены были отступить с части железнодорожного пути в данном регионе.

Авдеевское направление

Российское вооруженное формирование "Русский Легион" (БАРС-13) утверждало, что украинские силы успешно давят на российские войска возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Ситуация на Херсонском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 6 ноября, на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток противник нанес 12 авиационных ударов с применением рекордного количества, а именно 85 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

По данным ОСГВ "Одесса", враг применил 2 FPV-дрона и сбросил с БпЛА других модификаций 22 осколочных боеприпаса. По городу Херсон враг бил 8 раз, обстреляны Антоновка, Садовое, Берислав, Казацкое. В результате обстрелов ранены 8 гражданских, повреждены 9 частных домов, здание частного предприятия и административное здание.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что ВС РФ атаковали один и тот же дом на Херсонщине трижды. По информации главы военной администрации Александра Прокудина, всего в ходе атаки по городу было повреждено четыре жилых дома. Серьезных повреждений никто не получил.