В разведке Эстонии сомневаются, что ВСУ смогут освободить Крым

По словам главы ведомства Антса Кивисельга, Украина хорошо проводит операции на фронте, благодаря чему бойцам удается заходить в глубокий тыл ВС РФ. Но Россия имела достаточное количество времени, чтобы закрепиться на оккупированных территориях.

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Украине будет сложно освободить Крым из-за преимущества россиян в воздухе и хорошо укрепленных линий обороны. Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью "РБК-Украина".

"Я не совсем в том положении, чтобы обсуждать украинские действия. Я могу сказать только то, что вижу – ситуация очень тяжелая", – сказал Кивисельг.

По словам главы эстонской разведки, у России было достаточно много времени, и она воспользовалась им, чтобы построить оборонительные укрепления. Кроме того, на некоторых территориях россияне имеют значительное преимущество в авиации.

"Поэтому для Украины будет тяжело освободить Крым и отрезать россиян от территорий", – добавил Кивисельг.

По мнению Антса Кивисельга, украинская армия безусловно нуждается в артиллерии, боеприпасах и штурмовиках, но важнее получить превосходство в воздухе и точное оружие.

"Я вижу, что украинские силы очень хорошо проводят формирующие операции на поле боя, ВСУ заходят в глубокий тыл врага, давят на логистику россиян. А мы знаем, что, исходя из того, что россияне используют много артиллерии, им нужна хорошая логистика", – сказал глава разведки, отметив, что ВСУ проделывают "замечательную" работу.

Он также предположил, что зима для Украины будет тяжелой. По мнению Кивисельга, Россия скорее всего продолжит атаки по энергетической инфраструктуре.

Антс Кивисельг отметил, что украинская и эстонская разведка тесно сотрудничают, и Эстония с самого начала войны оказывает поддержку Украине во всем, в чем может.

"Мы предоставляем любую необходимую информацию, обе стороны имеют от этого преимущества. Мы понимаем, что у вас война и стараемся поддерживать, насколько это возможно", – подчеркнул глава разведывательного ведомства.

Кивисельг добавил, что о конкретных примерах такого сотрудничества рассказывать во время войны нельзя, потому что это может повлиять на ход войны.

Напомним, разведка Эстонии подтвердила, что ВС РФ несут большие потери в районе Авдеевки. По данным разведки, ВСУ удерживали позиции благодаря дальнобойным средствам поражения в виде дронов и артиллерии, а также минным полям.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ хотят остановить ВСУ в районе Керчи. По словам аналитика Фредерика Мертенса, российские силы установили заградительные сооружения, так называемые "зубы дракона", в 16 километрах от Феодосии – на самом узком месте Керченского полуострова.