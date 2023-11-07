Игнорирование трех повесток: адвокат оценил вероятность тюремного срока за уклонение от мобилизации (видео)

Если начальник ТЦК дважды привлек гражданина к админответственности, а такие постановления не были обжалованы и не отменены в суде, тогда наступает уголовная ответственность.

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Игнорирование украинцами трех повесток, после их получения, в определенных случаях украинцам грозит тюрьмой во время действия военного положения и мобилизации в Украине. Адвокат Роман Симутин на Youtube-канале сообщил подробности.

Он отметил, что формальное обращение ТЦК в полицию с соответствующим заявлением о том, что гражданин трижды не явился по повесткам, просто проигнорируют. В то же время в том случае, если к заявлению приобщат корешки повестки, объяснения, рапорты, акты отказа и прочее, вероятно, в таком случае возбудят уголовное производство.

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Правозащитник отметил, что следователю еще придется доказывать, что именно конкретный человек получил повестку и намеренно уклонялся от призыва по мобилизации. Если гражданин не согласен с обвинениями, нужно провести почерковедческую экспертизу для идентификации подписи. Происходит процесс выяснения обстоятельств, при которых получена повестка, допрос свидетелей. Это преимущественно работники ТЦК или полицейские, показания которых сомнительны, и множество других факторов.

Симутин добавил, что перспективность подобного способа приближена к нулю, но, если человека дважды привлекли по ст. 210 — 1 КУоАП, это уже нарушение законодательства по мобилизации в Украине 2023 года. Если начальник ТЦК дважды привлек гражданина к админответственности, а такие постановления не были обжалованы и не отменены в суде, тогда наступает уголовная ответственность.

Напомним, адвокат рассказал, что мобилизация в Украине мужчин до 25 лет, которые не служили в армии, предусмотрена только на добровольной основе. Он отметил, что военнообязанный и призывник — это разные категории.