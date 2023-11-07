"Будем отрабатывать по ним": в ГУР отреагировали на строительство новой железной дороги на Донбассе

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что данные объекты — законные цели для поражения украинскими Силами безопасности и обороны.

Related video

Россияне построить новую железную дорогу и автодорогу на территории временно оккупированного Донбасса, которые находятся в зоне действия украинских средств поражения, поэтому Силы обороны будут наносить по ним удары для перерезания вражеской логистики. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, реализация соответствующего российского строительства, "как и во многих других случаях, она у них не стыкуется с графиками".

"Но такие планы у оккупантов существуют. Однако следует заметить, что это прежде всего — военные объекты, которые строятся именно для снабжения и переброски сил и средств оккупантов", — отметил Юсов.

Украинские военные "эффективно обезвредят" логистику противника на ВОТ: детали

Представитель разведки подчеркнул, что данные объекты — законные цели для поражения украинскими Силами безопасности и обороны.

"Конечно, мы уже сегодня констатируем, что имеющиеся средства Сил обороны Украины позволяют эффективно обезвреживать логистику противника на оккупированных территориях. Это же будет касаться и новых железнодорожных путей сообщения", — заверил он.

Оккупанты строят автодорогу через Ростов и Мариуполь: что известно

Кроме того, представитель ГУР МО оценил темпы строительства новой автодороги сообщением Ростов-на-Дону — Мариуполь и риски для россиян.

По его словам, строительство таких объектов для оккупантов в значительной степени является захватом невыполнимым проектом.

"То есть попыткой списать и освоить бюджеты, ведь на подобные строительства выделяют немалые ресурсы. Многих оккупантов не интересует финансовая составляющая строительства. Речь для них идет о процессе, а не о результате", — подчеркнул Юсов.

Проект новой трассы из Ростова-на-Дону через Мариуполь (красная линия)

Представитель разведывательной службы отметил, что украинские военные не будут комментировать свои возможности по поражению вражеских объектов.

"Однако, конечно, как и в случае с другими подобными объектами врага, — по ним тоже будем отрабатывать", — заявил он.

Напомним, 6 ноября представитель оккупационной власти Евгений Балицкий уже сообщал, что россияне начали строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области.