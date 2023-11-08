Защита от Китая: Индия испытала тактическую баллистическую ракету Pralay (видео)

Тестовый запуск тактической ракеты был произведен на фоне противостояния с Китаем. В Минобороны Индии утверждают, что дальность полета Pralay может достигать 500 км.

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Министерство обороны Индии провело 7 ноября успешное испытание квазибаллистической ракеты малой дальности Pralay. И хотя сообщалось, что в ходе испытаний были достигнуты все поставленные цели, однако предположительно, что это были скорее опытно-конструкторские испытания с ограниченными целями, а не эксплуатационные. Об этом говорится в публикации Bulgarian Military.

По информации оборонного ведомства страны ракета была запущена с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша и успешно поразила учебную цель в заданном районе.

Всего индийские вооруженные силы намерены поставить на вооружение 370 ракет Pralay с неядерной боевой частью. Из них 120 единиц будут поставлены ВВС, а 250 ракет — сухопутным войскам Индии. Причем постановка на боевое дежурство индийских ракет связано с "продолжающимся конфликтом с Китаем".

"На фоне продолжающегося конфликта с Китаем индийские вооруженные силы собираются приобрести баллистическую ракету Pralay, способную поражать цели на расстоянии от 150 до 500 км", — говорится в сообщении.

Что известно о ракете

Ракета малой дальности Pralay оснащена твердотопливным двигателем. Она движется по квазибаллистической траектории и может совершать маневры в полете за счет использования маневрирующего возвращаемого аппарата (MaRV). Это модуль позволяет ракете преодолевать перехватчики систем ПРО.

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Ракета может нести полезную нагрузку от 350 до 700 кг с предварительно сформированной осколочно-фугасной боеголовкой, проникающе-взрывным и проникающим суббоеприпасом.

Pralay предназначена для поражения радиолокационных и коммуникационных установок, центров управления и современных аэродромов обычными боеголовками. По информации разработчиков, в настоящее время ведутся работы по увеличению дальности действия системы на несколько сотен километров.

Ранее сообщалось, что индийские авиаконструкторы решили установить на самолеты российского производства Су-30 передовую радиолокационную систему под названием Virupaksha. Инженеры утверждают, что РЛС способна обнаруживать и сопровождать цели с очень низким радиолокационным сечением, что делает ее высокоэффективной для обнаружения стелс-самолетов.