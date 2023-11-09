Stuart и Sherman: Парагвай до сих пор имеет на вооружении технику времен Второй мировой

Парагвайская армия показала на параде легкие танки Stuart и средние танки Sherman. Они изготавливались в 1940-х годах.

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Парагвай провел военный парад, на котором показали танки M4 Sherman и M3 Stuart. Техника разрабатывалась еще со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает InfoDefensa.

Парагвайская армия имеет очень скромные танковые силы. Они состоят всего из 15 M3 Stuart и 3 M4 Sherman. Первые машины были получены в период 1970-1980-х годах из Бразилии и Аргентины.

Танковые подразделения действовали в кавалерийских полках до 1996 года. После этого их перевели в резерв из-за угрозы военного переворота. Еще тогда танки считались полностью устаревшими. Однако с 2014 года начался процесс модернизации 5 M3 Stuart и стольких же M3A1 Stuart. Модернизация заключалась в замене командирского пулемета с калибра .30 до .50 мм.

М4 Шерман

Вместе с тем 3 M4 Sherman были восстановлены в Аргентине. Они имеют 105-мм пушку FTR L44/57 и новые дизельные двигатели. В теории, пишут журналисты, подразделения танков могли обслуживать президентский полк сопровождения.

Текущее состояние "Шерманов" и "Стюардов" пока неизвестно. Их использование может быть ограничено обучением экипажей и соблюдением танковой доктрины. Их боевые возможности уже нулевые. Также авторы констатируют, что низкая работоспособность парагвайской бронетехники является константой и старые танки — не исключение.

M3 Stuart — это американский легкий танк, который разработали в США в 1938 году. M4 Sherman — это средний американский танк, который производился в годы Второй мировой войны.

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