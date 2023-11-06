Разведка и наведение: Россия достала из закромов редкий самолет М-55 "Геофизика" (фото)

По мнению экспертов, российские военные могут его использовать М-55 для разведки перед нанесением ракетных ударов, так как под его крылом установлен контейнер для специальной аппаратуры.

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В России расконсервировали и возобновили полеты редких старых советских самолетов М-55 "Геофизика". Как сообщили 5 ноября обозреватели Defence Express, такое решение военного командования РФ может быть связано с работами по отработке взаимодействия с тактической авиацией ВКС или с разведкой перед нанесением ракетных ударов.

Авторы материала обратили внимание на специальный контейнер, что расположен под крылом самолета. Предположительно, в нем размещена специальная аппаратура для радиотехнической разведки. При этом впервые такой контейнер был замечен на истребителе Су-34 во время учений армии РФ "Запад-2021".

В публикации отмечается, что М-55 "Геофизика" разрабатывался в советскую эпоху как высотный разведчик для нанесения ракетных ударов, в частности ракетным комплексом "Ока", который является предшественником ОТРК "Искандер". При этом первый полет М-55 совершил на закате советской эпохи в 1988 году.

Известно, что всего было построено пять таких самолетов, которые позже использовались для изучения стратосферы на европейской части территории РФ.

Самолет также был задействован для проведения серии научных экспериментов, во время которых ученые изучали озоновую дыру над Арктикой, гравитационные волны и полярные стратосферные облака.

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М-55 при этом провел в воздухе 45 часов, получив при помощи установленной на борту аппаратуры уникальные данные о составе и строении нижней стратосферы.

В 2017 году стало известно, что самолеты М-55 из-за отсутствия профильных заказов были законсервированы.

ТТХ самолета

М-55 "Геофизика" способен поднять на высоту до 20 км 2 тонны различного оборудования, что делает его привлекательным для разведывательных миссий.

Основные характеристики машины:

размах крыла – 37,46 м;

длина – 22,67 м;

высота – 4,83 м;

площадь крыла – 131,6 кв. м;

нормальная взлетная масса самолета – 23 400 кг;

тип двигателя – 2 ТРДД Д-30-10В;

максимальная скорость – 743 км/ч;

практическая дальность полета – 1 315 км;

перегоночная дальность – 5 000 км;

практический потолок – 21 550 м;

экипаж – 1 человек.

Ранее мы писали, что в небе над Луганском обнаружен российский самолет Су-57, который мог принимать участие в ракетном ударе по Одесской области. По мнению экспертов, новейший самолет ВКС РФ мог выпустить ракеты Х-31П, предназначены для радиолокационной борьбы.