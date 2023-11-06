Розвідка та наведення: Росія дістала з комори рідкісний літак М-55 "Геофізика" (фото)

На думку експертів, російські військові можуть використовувати М-55 для розвідки перед завдаванням ракетних ударів, оскільки під його крилом встановлено контейнер для спеціальної апаратури.

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У Росії розконсервували та відновили польоти рідкісних старих радянських літаків М-55 "Геофізика". Як повідомили 5 листопада оглядачі Defence Express, таке рішення військового командування РФ може бути пов'язане із роботами з відпрацювання взаємодії з тактичною авіацією ПКС або із розвідкою перед завдаванням ракетних ударів.

Автори матеріалу звернули увагу на спеціальний контейнер, що розташований під крилом літака. Ймовірно, в ньому розміщена спеціальна апаратура для радіотехнічної розвідки. Вперше такий контейнер помітили на винищувачі Су-34 під час навчань армії РФ "Запад-2021".

У публікації наголошується, що М-55 "Геофізика" розробляли в радянську епоху як висотний розвідник для нанесення ракетних ударів, зокрема ракетним комплексом "Ока", який є попередником ОТРК "Іскандер". Перший політ М-55 здійснив на заході радянської епохи 1988 року.

Відомо, що всього було побудовано п'ять таких літаків, які пізніше використовувалися для вивчення стратосфери на європейській частині території РФ.

Літак також був залучений для проведення серії наукових експериментів, під час яких учені вивчали озонову діру над Арктикою, гравітаційні хвилі та полярні стратосферні хмари.

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М-55 провів у повітрі 45 годин, отримавши за допомогою встановленої на борту апаратури унікальні дані про склад і будову нижньої стратосфери.

У 2017 році стало відомо, що літаки М-55 через відсутність профільних замовлень були законсервовані.

ТТХ літака

М-55 "Геофізика" здатний підняти на висоту до 20 км 2 тонни різного обладнання, що робить його привабливим для розвідувальних місій.

Основні характеристики машини:

розмах крила — 37,46 м;

довжина — 22,67 м;

висота — 4,83 м;

площа крила — 131,6 кв. м;

нормальна злітна маса літака — 23 400 кг;

тип двигуна — 2 ТРДД Д-30-10В;

максимальна швидкість — 743 км/год;

практична дальність польоту — 1 315 км;

перегоночна дальність — 5 000 км;

практична стеля — 21 550 м;

екіпаж — 1 особа.

Раніше ми писали, що в небі над Луганськом було виявлено російський літак Су-57, який міг брати участь у ракетному ударі по Одеській області. На думку експертів, новітній літак ПКС РФ міг випустити ракети Х-31П, призначені для радіолокаційної боротьби.