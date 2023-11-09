"Вернемся только в свободную Бурятию": что мотивирует сибиряков воевать за Украину

Жители далекого Востока преодолевают тысячи километров, чтобы с оружием в руках воевать с режимом Путина и оккупационными войсками.

Related video

Представители этнических меньших добровольно отправляются в долгий путь с Дальнего Востока, чтобы бороться с оружием в руках с режимом Владимира Путина. Об этом сообщает The Times.

Сотни сибиряков покидают дальний Восток РФ, чтобы вступить в бой на стороне Украины. В Силах обороны уже создали подразделение "Сибирский батальон", которое состоит в основном из нацменьшинств РФ.

Кремль мобилизует больше всего именно бойцов из Сибири, чтобы минимизировать потери и несогласие среди жителей своих крупнейших и богатейших городов. По данным некрологов в открытом доступе, шанс погибнуть на войне у бурята в 275 выше, чем у москвича.

Геннадий, член Сибирского батальона говорит, что РФ считает его гражданином второго сорта. Российская Империя их покорила и русифицировала.

Обучение сибирских бойцов

"Мы приехали в Украину, чтобы помочь и получить опыт для борьбы за освобождение наших родины", — говорит боец с позывным "Якут".

Бывший бизнесмен преодолел более 7500 км из Якутии, чтобы воевать за Украину. Среди бойцов, с которыми общались журналисты, ни один не был в Украине раньше.

Сейчас в батальоне есть не сотни, а десятки военных, однако их количество будет расти. Часть добровольцев ожидает прохождения всех проверок и тестирований. По словам представителя подразделения, дело не в количестве желающих, а в пропускной возможности Украины обработать все заявки.

"Мы должны провести много проверок, чтобы убедиться, что в батальон не проникли российские агенты. Нам также нужно убедиться, что они соответствуют требованиям украинских вооруженных сил, конечно", — говорит представитель батальона.

Напомним, 26 октября в ВСУ сформировали "Сибирский батальон" из граждан РФ.

10 сентября бойцы "Русского добровольческого корпуса" провели успешный бой на границе с Россией.