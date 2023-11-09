"Повернемось тільки у вільну Бурятію": що мотивує сибіряків воювати за Україну

Мешканці далекого Сходу долають тисячі кілометрів, щоб зі зброєю в руках воювати з режимом Путіна та окупаційними військами.

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Представники етнічних менших добровільно відправляються в довгий шлях із Далекого Сходу, щоб боротись зі зброєю в руках з режимом Володимира Путіна. Про це повідомляє The Times.

Сотні сибіряків покидають далекий Схід РФ, щоб вступити в бій на боці України. В Силах оборони вже створили підрозділ "Сибірський батальйон", який складається здебільшого з нацменшин РФ.

Кремль мобілізує найбільше саме бійців із Сибіру, щоб мінімізувати втрати та незгоду серед жителів своїх найбільших та найбагатших міст. За даними некрологів у відкритому доступі, шанс загинути на війні у бурята у 275 вище, ніж у москвича.

Геннадій, член Сибірського батальйону каже, що РФ вважає його громадянином другого сорту. Російська Імперія їх підкорила й русифікувала.

Навчання сибірських бійців

"Ми приїхали в Україну, щоб допомогти і отримати досвід для боротьби за звільнення наших батьківщин", — каже боєць з позивним "Якут".

Колишній бізнесмен подолав понад 7500 км із Якутії, щоб воювати за Україну. Серед бійців, з якими спілкувались журналісти, жоден не був в Україні раніше.

Наразі в батальйоні є не сотні, а десятки військових, однак їхня кількість зростатиме. Частина добровольців очікує на проходження всіх перевірок й тестувань. За словами представника підрозділу, справа не в кількості охочих, а в пропускній можливості України обробити всі заявки.

"Ми повинні провести багато перевірок, щоб переконатися, що в батальйон не проникли російські агенти. Нам також потрібно переконатися, що вони відповідають вимогам українських збройних сил, звичайно", — каже речник батальйону.

Нагадаємо, 26 жовтня в ЗСУ сформували "Сибірський батальйон" з громадян РФ.

10 вересня бійці "Російського добровольчого корпусу" провели успішний бій на кордоні з Росією.