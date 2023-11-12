Тактика удушения. Почему для Тайваня главная угроза — не вторжение Китая

Наиболее логичным действием со стороны материкового Китая является не вторжение, как многие думают. Лучше всего Пекину будет давить на остров: экономически, юридически и другими путями, чтобы тайванцы почувствовали себя брошенными и беззащитными.

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Что представляет наибольшую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе? Для все большего числа аналитиков и официальных лиц в столицах разных стран мира ответ очевиден: вторжение или блокада Тайваня Народно-освободительной армией.

Фокус перевел статью Джуда Бланшетта и Бонни Глейзера о главной угрозе для Тайвани.

Такие опасения небезосновательны. Открытая военная угроза со стороны Китая в адрес острова постоянно растет с 2016 года, когда китайское правительство прервало официальные контакты с Тайбэем после инаугурации Цай Ин-вэнь на пост президента. Китайские военные регулярно проводят учения в Тайваньском проливе, чтобы продемонстрировать решимость и отточить свои возможности по захвату и контролю Тайваня. Совместные воздушные и морские учения, которые Народно-освободительная армия провела после поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, многие расценили как репетицию блокады. И хотя китайский лидер Си Цзиньпин не называл точных сроков вторжения на Тайвань, в авторитетных заявлениях и документах четко прослеживается угроза применения военной силы для принуждения к "воссоединению", если Пекин придет к выводу, что у него нет других вариантов.

Прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань, август 2022 года Фото: Скриншот

Подготовка к возможному вторжению или блокаде, включая обеспечение Тайваня и США возможностями для сдерживания и поражения китайских вооруженных сил, остается крайне важной. Действительно, любой эффективный подход к поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе исходит из того, как китайская компартия оценивает средства и решимость США ответить на китайское военное нападение.

Однако, хотя вторжение и является наиболее логичным сценарием, мы не считаем его самым вероятным, к тому же рассматривать его всегда приходится ценой отвлечения внимания от краткосрочных и ближайших вызовов миру и стабильности в Тайваньском проливе. Пекин стремится вынудить Тайбэй начать официальные переговоры о "воссоединении" и для достижения этой цели проводит все более агрессивную кампанию политического, психологического, экономического и дипломатического принуждения в "серой зоне", направленную на то, чтобы граждане Тайваня чувствовали себя бессильными, разделенными и изолированными. Если Китай сможет заметно подорвать доверие к поддержке и помощи в обеспечении безопасности со стороны США и одновременно продемонстрировать народу Тайваня, что у его правительства нет ни желания, ни возможности ответить на китайское давление, то вторжение даже не понадобится.

Более того, то, как Пекин "отрезает хвост по кусочкам" сегодня, предвещает еще большую проблему завтра. Последовательная и успешная кампания экономического принуждения и информационной войны дает китайскому правительству возможность формировать стратегический ландшафт возможного будущего конфликта. Например, китайская компартия попыталась использовать "провокацию" в форме визита Пелоси для стирания осевой линии в Тайваньском проливе и нормализации воздушных и морских операций до границы прилежащей зоны, простирающейся на 24 морские мили от береговой линии Тайваня. Нежелание США и Тайваня агрессивно противостоять принуждению в пороговой части спектра приведет лишь к тому, что китайская компартия будет чувствовать себя уверенно, предпринимая еще более агрессивные шаги. Таким образом, сдерживание в "серой зоне" является не отдельным мероприятием от предотвращения блокады или вторжения, а скорее является важным начальным шагом в этом направлении.

Хотя США и Тайвань должны продолжать уделять основное внимание наращиванию военного потенциала, им также следует разработать агрессивную кампанию по противодействию активности Китая в "серой зоне". Такая кампания должна включать в себя повышение толерантности к ответным действиям против Китая, более активные усилия по выведению на чистую воду китайских инициатив, которые сейчас в основном остаются в тени, и активизацию борьбы с китайской информационной войной.

Определение "серой зоны"

Что такое "серая зона"? В одном из докладов Центра стратегической и международной безопасности "серая зона" определяется как "спорная область, находящаяся между обычным государственным управлением и открытой войной", на которой субъект пытается получить преимущества и выгоды, не "переступая порога, ведущего к открытой войне". Возможно, наиболее простое определение – это политическая стратегия, направленная на получение экономических, военных, дипломатических или политических выгод, не вызывая дорогостоящего и прямого ответа со стороны противника. В то время как крупные акции в "серой зоне" привлекают внимание СМИ, как, например, реакция Народно-освободительной армии на прошлогоднюю поездку Пелоси на Тайвань, накопление незначительных выгод за счет тонких действий может иметь не менее пагубные последствия. Именно такой стратегии придерживается Пекин в отношении Тайваня на протяжении десятилетий, стремясь вызвать психологическое отчаяние и убедить правительство Тайваня начать официальные политические переговоры о вхождении острова де-юре в состав КНР. Хотя в отношениях между двумя странами были периоды относительной стабильности и улучшения отношений, например, во время президентства Ма Инцзю от Националистической партии или Гоминьдана (2008-2016 гг.), с 2016 года китайское правительство использует целый ряд инструментов принуждения, включая дезинформацию, когнитивную войну, экономическое и дипломатическое давление, кибератаки, деятельность "единого фронта" и военные операции в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

В одном из докладов Центра стратегической и международной безопасности "серая зона" определяется как "спорная область, находящаяся между обычным государственным управлением и открытой войной"

Рассмотрим дезинформацию. В июне официальный представитель КНР Чжу Фэнлянь заявил, что США готовятся "бросить" Тайвань, превратив его в "минное поле" и "склад боеприпасов". По другой версии, США стремятся спровоцировать войну в Тайваньском проливе, чтобы защитить свое региональное влияние от растущей китайской мощи, и тайваньцы должен опасаться стать американским "пушечным мясом". Конечно, сами по себе такие мнения не являются "дезинформацией", и на Тайване есть немало тех, кто сами по себе придерживается подобных взглядов. Но масштабы и координация этих нарративов указывают на прямую китайскую инсценировку. И что еще более тревожно, эта информационная кампания способствует распространению "скептицизма к Америке" (疑美论) и сопутствующему снижению веры в то, что США придут на защиту Тайваня, о чем свидетельствует ряд последних опросов на острове.

Китайское правительство также использует свои глубокие экономические связи с Тайванем для оказания влияния на определенные политические группы на острове. В начале этого года Министерство торговли КНР начало "расследование торговых барьеров" в отношении более чем 2 тысяч импортируемых с Тайваня товаров, которые, по его мнению, не соответствуют требованиям Всемирной торговой организации. Политический характер этого расследования был лишь слегка завуалирован, поскольку оно должно завершиться 12 января 2024 года, т.е. всего за день до того, как тайваньские избиратели придут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента. Эти меры дополняют предыдущие фактические запреты на импорт ананасов, сахарных и восковых яблок, рыбы групер и манго, которые входят в число основных экспортных товаров Тайваня в Китай и выращиваются на юге Тайваня, исторически являющемся оплотом правящей Демократической прогрессивной партии. Пекин также намекнул, что может отменить Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве, которое было подписано во время президентства Ма и предусматривало значительное снижение тарифов для почти 600 тайваньских товаров, поступающих на китайский рынок. Хотя такой шаг окажет относительно ограниченное влияние на экономику Тайваня в целом, он, тем не менее, является неприкрытой попыткой сместить политические предпочтения в преддверии президентских выборов 2024 года.

В феврале неожиданно оборвались два подводных кабеля, соединяющие тайваньский остров Мацзу, что привело к срыву доступа в Интернет для почти 14 тысяч жителей острова. Хотя Тайбэй воздерживается от официальных обвинений в адрес Пекина, широко распространено мнение, что в обрыве кабелей виновно китайское рыболовецкое судно и грузовой корабль. Кроме того, на острове Мацу резко возросло число китайских земснарядов, работающих у его берегов, а также в водах, расположенных вблизи осевой линии Тайваньского пролива. По имеющимся данным, только в 2020 году береговая охрана Тайваня столкнулась с более чем 4 тысяч китайских земснарядов и сопровождающих их транспортных средств для перевозки песка. Подобные действия не только буквально меняют территорию вокруг Тайваня, но и являются мощным политическим сигналом для жителей острова Мацзу и близлежащего острова Кинмен о том, что Китайская Народная Республика доминирует в водах, окружающих Тайвань.

Среди других направлений – использование правовых и административных средств для нормализации территориальных претензий Китая – "юридическая война" Фото: Global Look

Вышеизложенное лишь поверхностно характеризует расширяющийся набор инструментов принуждения китайского правительства. Среди других направлений – использование правовых и административных средств для нормализации территориальных претензий Китая (так называемая "юридическая война"), использование доступа на рынок (или отказа в нем) для принуждения тайваньских компаний к лоббированию интересов Китая, а также дипломатическое давление на третьи страны с целью заставить их дистанцироваться от Тайваня на публичных форумах и в международных органах. В совокупности все это представляет собой систематическую и неустанную кампанию, направленную на подрыв внутренней сплоченности и решимости Тайваня, а также на раскол и ослабление международной поддержки сохраняющейся автономии Тайваня.

Как Тайвань и Запад могут ответить?

Первым шагом к выработке ответных мер должно стать понимание того, что именно вызовы китайского правительства в "серой зоне", а не вторжение Народно-освободительной армии, представляют собой наиболее значительную ближайшую угрозу Тайваню, его будущему, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе в более широком смысле. Как говорится в недавно опубликованном докладе Министерства обороны о военной мощи Китая, цель Китая – "заставить Тайвань капитулировать перед объединением или вынудить руководство Тайваня сесть за стол переговоров на условиях КНР". По мнению авторов доклада, тотальное вторжение на остров станет "одной из самых сложных и трудных военных операций для НОАК", а также повлечет за собой "значительный политический и военный риск для Си и КПК…". Скорее всего, Пекин решится на такой шаг только в том случае, если все другие варианты будут исчерпаны, или если Тайвань пойдет на радикальный шаг – официально объявит о своей независимости. Хотя важно понимать, что автократы могут совершать рискованные и даже безрассудные действия, как это наглядно продемонстрировало вторжение Владимира Путина в Украину, в настоящее время нет никаких признаков того, что Си отошел от долгосрочной стратегии Пекина, направленной на изоляцию и удушение Тайбэя с целью предотвратить независимость Тайваня и заставить его правительство вступить в официальные переговоры о "воссоединении".

Цель Китая – заставить Тайвань капитулировать перед объединением или вынудить руководство Тайваня сесть за стол переговоров на условиях КНР

Действительно, китайскому правительству не потребуется наносить кинетический удар, если оно сможет беспрепятственно продолжать реализацию своей нынешней стратегии. Конечно, Тайваню необходимо продолжать значительные инвестиции в оборонительный потенциал, включая асимметричные возможности, такие как мины, противокорабельные ракеты и другие средства ПВО, способные замедлить продвижение вторгшихся военных, а также запасы продовольствия, медикаментов и энергии для преодоления блокады. Однако, как неустанно напоминают официальные лица в Тайбэе растущему хору новообращенных "друзей Тайваня", планирование китайского вторжения не может осуществляться в ущерб противодействию всему спектру угроз, с которыми сталкивается остров и многие из которых уже оказывают влияние на борьбу Тайваня за безопасность и процветание.

Что должен сделать Тайвань, чтобы эффективнее реагировать на усиливающиеся угрозы "серой зоны"? И как другие страны могут поддержать эти усилия? Эффективные усилия по противодействию угрозе в "серой зоне" должны быть направлены на то, чтобы Тайвань сделал еще более агрессивные шаги по противодействию китайскому влиянию.

Поскольку китайские военные операции в обход Тайваня становятся обычным делом, ВВС Тайваня должны иметь на вооружении мощный парк истребителей, способных подниматься в воздух и перехватывать самолеты Народно-освободительной армии, действующие в опознавательной зоне ПВО, даже если они вряд ли выживут после первых часов конфликта. Тайвань также нуждается в надводных боевых кораблях для противодействия военно-морским судам Китайской Народной Республики, которые в настоящее время действуют в пределах 24-мильной прилежащей зоны Тайваня – демаркации, которую китайские военные наверняка будут нарушать в будущем, пытаясь прощупать решимость Тайбэя. Не менее важно и то, что Пекин будет использовать эти действия по нарушению границ для создания сценариев, в которых он попытается бросить вызов Соединенным Штатам и другим региональным игрокам. Хотя некоторые могут критиковать эти действия как отвлечение внимания от построения асимметричной стратегии обороны по принципу "дикобраза", эти критики недооценивают психологическое воздействие на тайваньский народ осознания того, что Народно-освободительная армия не встречает сопротивления, перемещаясь в воздушном и водном пространстве вблизи Тайваня. Правда, поднятие в воздух истребителей F-16 для встречи с китайскими истребителями вряд ли приведет к тому, что Пекин сократит количество или частоту таких полетов, но эти действия послужат важным сигналом для тайваньского народа и других международных наблюдателей, что Тайбэй не собирается уступать китайской тактике давления.

Поднятие в воздух истребителей F-16 для встречи с китайскими истребителями вряд ли приведет к тому, что Пекин сократит количество или частоту таких полетов, но эти действия послужат важным сигналом для тайваньского народа и других международных наблюдателей, что Тайбэй не собирается уступать китайской тактике давления Фото: Flickr

США и другие региональные партнеры могут поддержать эти усилия, сохраняя спокойное, но настойчивое присутствие в международных водах вокруг Тайваня, в том числе в Тайваньском проливе. Австралийские и французские военные корабли должны продолжать периодически заходить в Тайваньский пролив, а канадские корабли береговой охраны могут вновь присоединиться к американским эсминцам, проходящим через пролив. Другие страны также должны рассмотреть такую возможность, но не потому, что они хотят идти на больший риск, а потому, что такие знаки солидарности являются важными сигналами сдерживания для китайского руководства.

Кроме того, Соединенным Штатам следует повысить эффективность своей коммуникационной стратегии в отношении некоторых видов воздушной и военно-морской активности в Тайваньском проливе, чтобы непосредственно связать ее с растущей воинственностью Пекина. Недавние усилия филиппинского правительства по фиксации и преданию огласке китайской агрессии в районе Второй отмели Томаса подают хороший пример того, как можно противостоять – или, по крайней мере, проблематизировать – инструментарий Пекина в "серой зоне". Коммунистическая партия Китая не любит огласки, и для Тайваньского пролива следует разработать новый подход, предполагающий агрессивную прозрачность всех действий.

Чем больше Пекин будет склоняться к демонстрации военной агрессии, включая имитацию блокады, ракетные испытания и преследование беспилотников, тем больше он будет ожидать от США поставок оружия и обучения Тайваня. Согласно Закону об отношениях с Тайванем 1979 года, США будут поставлять Тайваню "оборонительные изделия и услуги оборонного характера", соизмеримые с той угрозой, с которой он сталкивается. Народно-освободительная армия усилила эту угрозу, увеличив свое присутствие на Тайване и вокруг него и предприняв более смелые и агрессивные действия. Это требует еще более решительной поддержки со стороны США, включая более активное и прямое взаимодействие с тайваньскими военными, а также поставку Тайваню техники и обучение, необходимые для более эффективного реагирования. Тайваньские военные, а также США и региональные партнеры не должны замыкаться в рамках жесткой реакции на военные действия Китая по принципу "око за око", но они должны повысить цену для Пекина за его растущую безнаказанность в Тайваньском проливе. Самое главное – Пекин должен увидеть более четкую прямую связь между собственным плохим поведением и результатами, которые работают против его интересов.

С этим связан вопрос о том, как сформировать эффективные нарративы вокруг растущей распространенности небезопасных маневров Народно-освободительной армии, которые направлены не только против тайваньских военных, но и против США и других партнеров, действующих в регионе. Будь то действия на небезопасном расстоянии от американских кораблей, как в случае с кораблем USS Chung-Hoon в июне прошлого года, или инцидент, произошедший в мае 2023 года, когда самолет J-16 ВВС Народно-освободительной армии пролетел в опасной близости от американского самолета наблюдения над Южно-Китайским морем, реакция США заключается в публичном осуждении китайских военных за небезопасные и непрофессиональные действия. Такой подход призван нанести Пекину больший репутационный ущерб, и эти усилия необходимо расширять. Соединенные Штаты и другие партнеры в регионе должны также усилить аргументацию в пользу того, что китайская стратегия преднамеренной эскалации нацелена на сдерживание стран от действий в международном воздушном пространстве и водах вблизи Тайваня.

USS Chung-Hoon Фото: Википедия

Тайвань при поддержке США и других партнеров должен также повысить безопасность и надежность своей электросети и телекоммуникационной системы, которые уязвимы для кибератак и саботажа со стороны китайского правительства. В настоящее время энергосистема Тайваня подвержена отключениям и сбоям, а ее сеть очень уязвима, поскольку она опирается на 15 подводных кабелей, которые выходят на берег всего через семь станций. Для островной экономики это очень шаткое положение. Создание дублирующих или резервных систем, опирающихся на низко- и среднеорбитальные спутники, – один из шагов, который Тайвань должен предпринять при поддержке США и других партнеров. Осуществление необходимых инвестиций в модернизацию этих систем и демонстрация срочности в этом вопросе не только благоприятно скажется на экономической устойчивости Тайваня, но и послужит мощным сигналом для Пекина и внешнего мира, что Тайбэй серьезно настроен на то, чтобы экономика Тайваня могла противостоять давлению Китая.

По словам Цай, ежемесячно на правительство острова совершается около 30 млн кибератак, причем более половины из них – со стороны Китайской Народной Республики. Пекин использует кибернетические средства для распространения дезинформации, хаоса и демонстрации своей способности поставить остров на колени. В случае вторжения кибератаки, скорее всего, будут использованы для быстрого захвата острова. Поскольку критически важная инфраструктура Тайваня, включая газо-, водо- и электроснабжение, в значительной степени оцифрована, ее системы весьма уязвимы для эффективных кибератак. Во время визита Пелоси в прошлом году телевизионные экраны во всех более чем 6500 тайваньских магазинах 7-Eleven были взломаны, и на них появилось сообщение: "Разжигательница войны Пелоси, убирайся из Тайваня". За несколько часов до прибытия Пелоси на остров несколько веб-сайтов правительства Тайваня были выведены из строя в результате распределенных атак, а сразу после ее отъезда Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что его сеть также была выведена из строя в результате подобной атаки.

Соединенные Штаты негласно помогают Тайваню укреплять свои кибернетические силы. Например, с 2019 года они проводят совместные с Тайванем учения по кибервойнам. Однако можно сделать еще больше для того, чтобы Тайбэй обладал цифровыми возможностями для защиты военных и экономических сетей и инфраструктуры острова от вредоносных атак. Помимо предоставления Тайваню обучения и технологий, США должны проводить с Тайванем учения по кибербезопасности и использовать американские технологии кибербезопасности для защиты Тайваня. Соединенные Штаты также должны помочь Тайваню в выявлении вторжений и обеспечении максимальной устойчивости своих сетей, направив на остров свои киберкоманды, как это делается в отношении других союзников и партнеров.

На Тайване широко распространена дезинформация, распространяемая как внутри страны, так и китайскими структурами. Исследования Пумы Шен, директора тайваньской лаборатории Double Think Lab, показали, что дезинформация в Интернете может существенно повлиять на демократический процесс на Тайване, особенно если она подкрепляет слухи, распространяемые в сети. Китайские дезинформационные кампании часто распространяют слухи, призванные снизить доверие населения Тайваня к правительству страны и посеять страх и панику в обществе. Во время выборов такие дезинформационные кампании часто направлены на избирателей, что может повлиять на исход выборов.

Заключение

Правительство Тайваня, законодательные органы, общественные организации и СМИ ведут активную работу по разоблачению и противодействию дезинформации, а также по повышению уровня медиаграмотности населения. Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Тайваня по повышению устойчивости к дезинформационным кампаниям. Для укрепления американо-тайваньского сотрудничества и более эффективного реагирования на китайскую дезинформацию Шэнь выступил за создание Вашингтоном и Тайбэем "центра передового опыта" по анализу и реагированию на дезинформационные кампании, в том числе по выявлению их источников путем идентификации IP-адресов. Соединенные Штаты и их союзники должны также добиваться участия Тайваня в международных и неправительственных организациях, создающих правила и нормы управления Интернетом и беспроводной связью.

Учитывая дисбаланс сил в Тайваньском проливе и постоянно развивающийся инструментарий Пекина, нереально ожидать, что Тайвань когда-либо сможет полностью побороть китайскую тактику "серой зоны". Однако Тайбэй вместе с внешними партнерами должен уделять первоочередное внимание созданию потенциала, позволяющего ослабить наиболее пагубные аспекты кампании давления со стороны Китайской Народной Республики. Хотя Соединенные Штаты должны развивать потенциал для сдерживания и поражения китайского десантного вторжения, вероятность такого сценария остается низкой. Более того, Тайвань изо дня в день подвергается нападкам, связанным с описанными выше методами запугивания, прощупывания границ и принуждения. Обсуждение и подготовка к сдерживанию прямого нападения или блокады не могут идти в ущерб инвестициям, необходимым для обеспечения постоянной устойчивости и уверенности Тайваня в завтрашнем дне.

Об авторах

Джуд Бланшетт – заведующая кафедрой китайских исследований Фримена в Центре стратегических и международных исследований.

Бонни Глейзер – управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла.