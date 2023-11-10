Важная Ставка: Зеленский обсудил военный бюджет, — подробности

По словам Зеленского, военный бюджет позволит Украине стать более самодостаточной в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.

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Президент Владимир Зеленский собрал важное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. По его словам, обсуждали стратегическое видение деоккупации Украины и конкретные шаги для его воплощения.

Зеленский сообщил о трех сверхважных темах на повестке дня. Прежде всего, это уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий.

Три темы важной Ставки

Военный бюджет на следующий год

По словам президента, акцент по бюджету на 2024 год сделали на том, чтобы стать самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике.

Ситуация на фронте

Зеленский выслушал отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском и левобережье Херсонщины.

Защита Херсона

Президент заявил о "конкретных решениях по защите" этого города и пообещал усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

Отдельный доклад глава государства заслушал по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы.

Между тем в США считают, что любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, вероятно, ухудшит способность ВС РФ осуществлять операции под Авдеевкой, а также в Харьковской и Луганской областях.

А по данным DeepState от 9 ноября, оккупанты продвинулись в районе Авдеевки, возле поселка Степное Донецкой области. Они вели наступление на двух участках фронта.

Ранее в оккупированном Скадовске на Херсонщине снова прогремели взрывы. Это же второй "прилет" в Скадовске 9 ноября.