"В зависимости от региона": в МО сообщили, сколько стоит питание одного военного в сутки

Питание одного украинского военного в сутки обходится государству от 112 гривен. В ведомстве намерены изменить процесс закупок всего, что касается питания военных.

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Питание одного украинского военного в сутки обходится государству в среднем 130 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишут UA.NEWS.

Цена питания военного зависит от региона, где он несет службу. Она колеблется в пределах 112-147 гривен на человека.

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"Требования к питанию регулируются текущим законодательством, а также в системе Министерства обороны Украины есть отдельный орган (Управление безопасности пищевых продуктов), который осуществляет контроль качества продуктов питания для военнослужащих", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что намерены изменить процесс закупок всего, что касается питания военных.

"Например, если говорить о питании, то планируется разделение закупок товаров и услуг. Задача этого разделения — привлечь напрямую производителей качественных товаров и сильных логистических операторов. Ожидается, что удастся обеспечить высокое качество поставляемой продукции, оптимизировать расходы в рамках выполнения контрактов и сделать ценообразование прозрачным", — рассказали в Минобороны.

Напомним, что Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента о внесении изменений в порядок проведения мобилизации. Согласно этим изменениям, солдаты срочной службы могут быть мобилизованы на фронт.

Ранее сообщалось, что Минобороны назвало, куда пойдут основные средства на оборону. На следующий год Минобороны будет иметь более 265 млрд на приобретение оружия и ремонт техники, а почти 900 млрд пойдет на материальное обеспечение военных.