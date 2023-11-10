"Залежно від регіону": у МО повідомили, скільки коштує харчування одного військового на добу

Харчування одного українського військового на добу обходиться державі від 112 гривень. У відомстві мають намір змінити процес закупівель усього, що стосується харчування військових.

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Харчування одного українського військового на добу обходиться державі в середньому 130 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, пишуть UA.NEWS.

Ціна харчування військового залежить від регіону, де він несе службу. Вона коливається в межах 112-147 гривень на людину.

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"Вимоги до харчування регулюються поточним законодавством, а також в системі Міністерства оборони України є окремий орган (Управління безпеки харчових продуктів), який здійснює контроль якості продуктів харчування для військовослужбовців", — повідомили в Міноборони.

У відомстві додали, що мають намір змінити процес закупівель усього, що стосується харчування військових.

"Наприклад, якщо говорити про харчування, то планується розділення закупівель товарів та послуг. Задача цього розділення – залучити напряму виробників якісних товарів та сильних логістичних операторів. Очікується, що вдасться забезпечити високу якість продукції, яка поставляється, оптимізувати витрати в межах виконання контрактів та зробити ціноутворення прозорим", — розповіли у Міноборони.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу президента про внесення змін до порядку проведення мобілізації. Згідно з цими змінами, солдати строкової служби можуть бути мобілізовані на фронт.

Раніше повідомлялося, що Міноборони назвало, куди підуть основні кошти на оборону. На наступний рік Міноборони матиме понад 265 на придбання зброї та ремонт техніки, а майже 900 млрд піде на матеріальне забезпечення військових.