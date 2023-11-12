Несмотря на шторм: российские самолеты сбросили в Черное море четыре авиационные бомбы

Из-за ухудшения погоды оккупантам не удалось активно применять дроны, но один, типа FPV, они все же направили по правому берегу, с еще одного беспилотника сбросили осколочный боеприпас.

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В море начинается сильный шторм, несмотря на это армия РФ все еще удерживает по одному боевому кораблю в Черном и Азовском морях. Согласно военным источникам, обстановка на юге остается напряженной. Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

По данным источника, продолжаются нападения российских войск на Украину. Только за последние 24 часа захватчики провели пять авиационных атак, используя 31 управляемую авиабомбу, направленные на населенные пункты Херсонской области. Также зафиксирован удар управляемой авиабомбой по городу Херсон.

"4 управляемые авиабомбы враг снова сбросил в море, продолжая терроризировать гражданское судоходство. Из-за ухудшения погоды оккупантам не удалось активно применять дроны, но один типа FPV они все же направили по правому берегу, еще из одного дрона другой модификации сбросили осколочный боеприпас. Жертв среди населения нет", – заявили военные.

Силы обороны Юга объяснили, что за минувшие сутки враг:

нанес 55 артиллерийских обстрелов с использованием почти 290 снарядов, включая 4 обстрела населенных пунктов;

дважды ударил по Херсону;

обстрелял Антоновку и Очаков Николаевской области.

"В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2 гражданских ранены, повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, 2 административных здания, 2 частных и 1 автомобиль полиции", – рассказали военные.

По их данным, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили на Юге:

5 оккупантов;

4 пушки;

2 единицы автомобильной техники;

1 лодку.

Более того, из-за сложных погодных условий доразведка результатов военных действий становится затруднительной. Это означает, что потери во вражеских силах на Юге могут быть более значительными, чем предварительно оценено.

Напомним, что 25 сентября Силы специальных операций ВСУ сообщили, что в ходе удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера.

Также сообщалось, что, по данным ISW за 31 октября, продвижение оккупантов под Купянском замедлилось, а ВСУ проводят контратаки под Авдеевкой.