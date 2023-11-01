Войдет в учебники. Как Черное море превратилось в один из главных театров войны в Украине, — Sky News

По словам журналистов, полный масштаб ущерба, который Украина нанесла за последние месяцы Черноморскому флоту РФ, широкой общественности пока остается неясным, но только не руководству страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что усилиями ВСУ военная мощь РФ в Черном море значительно поубавилась. И при большей поддержке союзников такая тенденция может привести к конечной победе Украины. Об этом пишет Sky News.

Черное море стало стало важнейшим театром военных действий, при том что российские ВМС используют возможности своего флота для нанесения дальних ударов по украинским городам.

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Для президента РФ Владимира Путина Черное море, которое соединяется со Средиземным, — еще и важный плацдарм для расширения своих сил.

По словам Зеленского, когда Украина обеспечит еще большую безопасность в Черном море, РФ утратит всякую способность доминировать в этом регионе и влиять на другие страны.

Чем больше будет защищено море, тем больше будет защищен и мир, сказал Зеленский.

Украина наращивает атаки морскими дронами и БПЛА на российские военные объекты на море. Ущерб наносится судоремонтным заводам и судоверфям в порту Севастополя и в других местах.

Одна из самых заметных атак имела место в конце сентября. Украина заявила об ударе по штаб-квартире Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. При этом использовались крылатые ракеты Storm Shadow, разновидность ракет, поставленная Великобританией и Францией.

Полный масштаб ущерба, который Украина нанесла за последние месяцы Черноморскому флоту РФ, широкой общественности пока остается неясным, но только не Зеленскому.

"Успех Украины в битве за Черное море — это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас", — сказал он.

Напомним, что 25 сентября Силы специальных операций ВСУ сообщили, что в ходе удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера.

Также сообщалось, что, по данным ISW за 31 октября, продвижение оккупантов под Купянском замедлилось, а ВСУ проводят контратаки под Авдеевкой.