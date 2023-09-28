"Внутри царит хаос": росСМИ показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ (фото)

На опубликованном снимке можно увидеть, что в здании полностью разрушены перекрытия.

Related video

Перекрытия здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, которое было атаковано ракетой 22 сентября, разрушены. Об этом пишет российский портал "Агентство" в Telegram.

Журналисты 28 сентября сообщили, что к ним в руки попал снимок здания после удара.

"Агентство" публикует фотографию штаба Черноморского флота в Севастополе, сделанную с близкого расстояния. Снимок показывает масштаб разрушений. На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", — сказано в сообщении.

Фасад штаба Черноморского флота РФ

Напомним, что 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в Крыму прилетели ракеты. Удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота.

По данным Сил специальных операций ВСУ, в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них — и командующий Виктор Соколов. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения.

Однако россиян пытаются убедить, что Виктор Соколов жив. Он появился на заседании коллегии Минобороны РФ, правда, только по видеосвязи.