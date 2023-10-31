Потери более 75%: партизаны совершили вылазку на базу бригады флота РФ в Крыму (фото, видео)

Подполье изучило пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки возле российской базы. Партизаны используют эту информацию для планирования следующих операций.

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Украинское подполье попало на базу 126-й отдельной бригады береговой обороны, которая расположена возле временно оккупированного Симферополя в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты совершили вылазку в н. п. Перевальное, Симферопольского района, где располагается 126 бригада береговой обороны ЧФ РФ", — говорится в сообщении.

В подполье предоставили координаты базы Вооруженных сил Российской Федерации — 44.8387260855, 34.329308845.

Карта с координами 126 отдельной бригады береговой обороны

Партизаны рассказали, что в начале полномасштабного вторжения российские военные из этой бригады понесли огромные потери. В частности, более 75% боевого состава были убитыми и ранеными. Сейчас на Херсонском направлении воюют переукомплектованные подразделения 126-й бригады.

В "Атеш" заявили, что партизанам удалось разведать территорию вокруг базы, несмотря на множество российских военных.

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"Пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки с техникой были внимательно изучены нами. Эту информацию мы используем для планирования следующих операций", — заявили в подполье.

В партизанском движении добавили, что их агент служит в российской бригаде уже полгода. В частности, с начала "частичной мобилизации" "Атеш" привлекает новых агентов в свои ряды.

Напомним, 30 октября партизанское движение "Атеш" рассказало о разведывательной операции, во время которой обнаружило логистику российских военных вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму. В частности, разведку провели в закрытом месте разгрузки военных подразделений врага.

27 октября партизаны сообщили, что оккупанты продолжают укреплять Евпаторию в Крыму. В частности, подполью удалось проникнуть на территорию военной базы врага.