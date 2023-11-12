Попытаются "выморозить" россиян: ВСУ перебили пути снабжения ВС РФ, — Сухопутные силы

Сейчас основная задача ВСУ — перекрыть пути снабжения оккупантов на передовых позициях и в тылу

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Украинские воины попытаются при наступлении плохой погоды перебить пути снабжения россиян и будут пытаться "выморозить" их из Украины. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но, опять же, артиллерия как применялась, так и применяться и будет…", — отметил он.

По его словам, основной задачей будет перебивание путей снабжения, логистические сообщения тыльной и передовых позиций российских оккупантов.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды — дождей и морозов — мы их "выморозим", — добавил Фитьо.

Напомним, 6 ноября в ВСУ объяснили, почему Украине недостаточно ПВО от союзников. Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Также ВСУ нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed, рассказали в Воздушных силах.